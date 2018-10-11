情治高層退休抵不過退化 捷運警察幫忙送回家

2018-10-11 23:27

［記者陳恩惠／台北報導］台北市80歲徐姓老翁從情治單位高階主管退休，搭乘高鐵到彰化喝喜酒，返回台北時，疑似出現記憶退化症兆、體力不支，當場倒臥在北捷台北車站內手扶梯旁，路過民眾急報案，台北市捷運警察隊第一分隊據報前往，見徐翁直呼著「找我老婆來！」帶回警所了解，發現徐翁言詞反覆，完全說不清楚，可供連絡的2支電話也無人接聽，於是主動將他送回家，徐妻應門連連感謝。

捷警隊表示，第一分隊巡佐黃邦政本月7日下午2點欲擔服板南線轉乘區守望勤務時，突然接獲通報，「台北站2號詢問處有老年長者昏倒了」，立刻趕往了解，發現八旬徐翁因體力不支，倒臥於淡水線手扶梯旁電視牆前，經站長及保全攙扶至詢問處休息。

「老先生，有沒有人和您同行啊？」黃員詢問徐翁，但他沒有回答，只是喃喃自語說「找我老婆來！」黃員見他手中握有2張台北-彰化往返的高鐵車票，根據時間，聯繫正在巡邏的另名員警陳奎方協助調閱監視器，發現徐翁進入月台搭車都是一個人，除了安撫徐翁，還詢問家屬聯絡方式，徐翁勉強分別拼湊出家用、行動電話2個號碼，當場撥打卻沒人接聽。

黃、陳2員於是將徐翁帶回警隊休息，期間，徐翁稍事恢復後，脾氣有些暴躁，不斷詢問「到底還要多久？我可不可以走啦？」待黃員終於聯繫上徐妻，原來家中無人，她剛好外出，由於徐妻也有歲數，捷警決定護送徐翁返回建國北路住處。

徐妻說，家中近來沒有收到任何紅帖，但先生卻說要去中部喝喜酒，當天一早就出門，而且退休後脾氣相當暴躁，根本問不得；但是黃員看了高鐵票根，表示徐翁1點多就回到台北，並昏倒在手扶梯下，懷疑健康有退化現象，當場建議就醫檢查。