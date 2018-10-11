女怒打護理師一巴掌 被判拘役55日

2018-10-11 19:58

〔即時新聞／綜合報導〕台中市有位陳姓女子在2016年7月4日凌晨陪同父親前往醫院急診，但因療程問題與女護理師起了口角，結果陳女一氣之下打了女護理師一巴掌；最後台中地方法院依違反《醫療法》判陳女拘役55日，得易科罰金5.5萬元，緩刑2年。

綜合媒體報導，陳女父親當時在凌晨突然病發後，便送往台中醫院急診，但治療期間陳女不滿醫師在採取洗胃時，沒有先跟家屬溝通就逕自進行，但醫師向她說明解釋時又情緒激動，高姓女護理師為避免爭議，便打開診間內具有IPAD錄影功能之醫療設備，以保全證據。

不料陳女見狀，不但上前拉扯該醫療設備，也拿出自己的手機響反蒐證，高姓女護理師要求陳女不得錄影，並想取走她的手機，結果陳女就一巴掌揮向高姓女護理師的左臉頰，使高姓女護理師的左臉頰有挫傷傷害。

法院審理時，陳女稱，「發生爭執的當下護理師沒有在執行任何業務，因為我父親已經洗胃完畢了，我會打她是因為她想搶我的手機。」；法官認為，陳女當下因擔憂父親病情，情緒比較激動，但出手傷人是不爭的事實，不只危害醫療環境安全，更損醫病關係，時不可取；不過陳女犯後坦承犯行，態度良好也與高女達成和解，高女也請求從輕量刑，最後判陳女處拘役55日，得易科罰金5.5萬元，緩刑2年。