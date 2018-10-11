議員尿急樹林解放赫見白骨 男子上吊這天正好滿七...

市議員游吾和樹林發現白骨，立刻報警到場處理。（摘自游吾和臉書）

2018-10-11 18:10

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市大園選區市議員游吾和昨天在臉書留言，日前到鄉間拜票，走道圳頭、後厝里交界的偏僻樹林，因為尿急加上附近沒有住家，準備到樹林解放，竟然聞到一股強烈刺鼻味，抬頭一看赫見上吊屍體已經成半具白骨；警方調查，死者為48歲詹姓男子，疑因債務關係自殺，詹男於8月20日與家中失去聯繫，至發現人剛好49天，也是民間滿七，讓人不勝唏噓。

游吾和說，9日下午參加桃園農田水利會活動後，繼續徒步拜訪行程，沒想到只是到樹林解放圖個方便，赫然看見一具已是半白骨的上吊屍體，趕緊通報轄區潮音派出所到場處理，他也感嘆「年輕生命為何自行結束留下不解的問號」，並呼籲珍惜生命「沒有處理不了的事情、只有過不去的心情，凡事都想一下、轉個彎機會就來了」。

警方據報，發現上吊現場留有一個包包，查出自殺的是48歲詹姓男子，家住龜山區，未婚，在大園租屋，平常在大園一家租車公司上班，8月20日未去上班失聯，家人也未報案；巧得是游吾和9日發現屍體，距離8月20日剛好是49天，民間所謂滿七日子，也讓游吾和大嘆冥冥之中自有定數。

詹男家屬表示，詹男很少和家人聯絡，8月分因為一起車禍事故賠償2萬元，曾回家調頭寸，可能因為債務問題想不開，由於現場沒有他殺痕跡，家屬也沒意見，遺體於檢方相驗後由家屬領回。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980