獨家》撞死清大生犯嫌 國慶前一晚開槍被羈押

2018-10-11 18:12

［記者錢利忠／台北報導］開車撞死清大「物理奇才」並肇逃、毀跡的犯嫌胡家瑞，二審被依殺人罪判刑18年，另被求償1454萬元；胡父陪他出庭時曾哽咽：「我胡某人精明一世，就敗在這個兒子！」未料，頻惹事端的胡家瑞竟在國慶日前一晚，邀2名友人到住處頂樓試槍而被查辦；台北地檢署今依違反槍砲彈藥刀械管制條例聲押禁見胡獲准。

今年10月9日晚上8點多，就在警方忙著準備隔天國慶大典的維安作業時，新北市新店警分局突然接獲胡家瑞的鄰居報案，指住處頂樓傳出槍響，警方調閱監視器畫面，循線找到投宿旅館的1男、1女曾出入事發地，2人聲稱受邀到胡家瑞住處聊天、吸毒，當晚胡家瑞曾拿出手槍到住處頂樓炫耀試槍。

檢警前往胡家瑞住處查探，胡母代為簽下自願搜索同意書，胡的住處被查獲1把已拆解的手槍及3發子彈，國慶日當天中午即依違反槍砲彈藥刀械管制條例被告身分，將胡移送北檢複訊，檢方原諭令10萬元交保，但他覓保無著，考量他與2名在場友人說詞不符，改將他聲押禁見獲准，今天下午胡已被載往台北看守所。

前年6月22日深夜，胡家瑞開車闖紅燈，撞上有「物理奇才」美名的清大博士生林仲桓，並將他拖行70公尺後肇逃，導致林送醫不治；刑事部分，一、二審都依殺人等罪判胡家瑞18年徒刑。民事部份，死者家屬訴請胡賠償1454萬元；今年5月17日晚上10點多，北院開庭前一晚，胡家瑞滿身酒氣路過新北市警局新店分局江陵派出所，無故攻擊站在派出所外的吳姓男子，他甚至嗆警說：「我殺你了不起關2個月！」今年6月他再被北檢依妨害公務罪起訴。