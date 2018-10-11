起床氣惡意逼車擋路 男駕駛強制罪送辦

男駕車對騎士惡意逼車擋路，整個過程險象環生。（畫面擷取自網路）

2018-10-11 17:57

〔記者陳文嬋／高雄報導〕楠梓警方今表示，高市1名黃姓男子因起床氣作祟，日前駕車行經中油廠區東門便道，懷疑許姓騎士蓄意擋路，竟惡意逼車擋路，10秒中還踩了8次煞車，造成後方許男險象環生，被民眾拍下PO上臉書，警方循線通知黃男到案，將他依強制罪嫌送辦。

楠梓警分局後勁所近來網路巡邏，發現網友分享行車紀錄器畫面，指稱10月9日上午8時許，途經楠梓區中油廠區東門便道，準備通往台1線高楠公路之際，1輛豐田黑色自小客車對1部重機車騎士惡意逼車，整個過程險象環生。

警方調查，黃男（36歲）當天駕車南往北右轉趕上班，懷疑前方許姓騎士蓄意擋路，跟車300至500公尺，轉彎後超車在前，後方許姓騎士趕上班也要超車，不料黃男竟駕車行駛不讓人超車，10秒中還踩了8次煞車，惡意逼車擋路，不讓後方機車超越，造成許男險象環生，整個過程十分危險。

警方據報以車追人展開調查，通知許姓騎士到所了解情況，他堅持對汽車駕駛提出強制罪告訴，警方昨晚通知黃姓汽車駕駛（36歲）到案說明，他供稱當天趕上班，加上有起床氣，才會一時衝動逼車，他對自己的行為感到非常抱歉，願意向許男道歉談和解。

警方認定黃男妨害他人行使權利，將他依強制罪嫌送辦，呼籲用路人尊重彼此路權，行駛間多秉持禮讓原則，不要有情緒處事情形，導致類似危險駕駛情事，減少交通糾紛或事故發生。