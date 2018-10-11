小六女夜半「下面被摸」驚醒 狼父竟辯：檢查是否尿床

2018-10-11 19:28

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣一名狼父在妻子安頓新居、不在家約1週之際，竟在兩天夜晚趁國小六年級女兒睡著後，伸手摸女兒下體，獸行被揭露後，他還辯稱「檢查女兒是否尿床？」苗栗地方法院依乘機猥褻罪，判處狼父應執行有期徒刑1年。

法官調查，被害女童一家去年4月搬入新居，女童媽媽則於3月底先行搬入安頓、整理。女童和哥哥放學後，暫由父親照顧，晚間父子3人共床睡。

不料，被害女童有兩個晚被父親的狼爪驚醒；她發現爸爸把手伸入她的褲子裡，隔著內褲摸她下體。第一次，女童隱忍，假裝還在睡覺，不敢動；第二次則假裝翻身、用手抓父親的手，父親才縮手。

女童向學校老師反映，狼父的獸行才被揭發。但狼父否認，辯稱是「檢查女兒是否尿床？」一度又改口辯稱「喝醉酒後才不小心摸到！」

女童的媽媽證稱，去年3月底到4月初、約一週的期間，她先到新家整理，未在舊家過夜，尚未搬到新家前，一家四口睡一起；但也說，丈夫過去不曾用手摸下體的方式來檢查女兒是否尿床。

法官認為，女童清楚描述過程，且指控對象是至親的父親， 顯無誣指之可能，但被控的父親卻說法不一，認被告犯乘機猥褻。

法官並斥被告，身為之父本應善盡教養責任，竟罔顧人倫，為圖逞一己私慾，兩度對女兒施加猥褻行為，造成女兒心理莫大傷害，但考量被告為家庭經濟主要支柱，依乘機猥褻罪，各判8個月，應執行有期徒刑1年。