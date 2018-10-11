陪睡想換回私密影片遭騙 男同志拿皮鞭傷人淪被告

2018-10-11 19:25

〔記者王定傳／新北報導〕男學生阿強（化名）與蘇姓男子相約「一夜情」，但見面後因「照片與本人」不像不歡而散；怎料，蘇男事後傳訊威脅散佈私密影片，阿強因而主動提議陪睡換回影片，但完事後，對方卻反悔不還，阿強氣憤持皮鞭打傷蘇男鬧上法院，新北地院依傷害罪判阿強拘役20日，緩刑2年，蘇男涉恐嚇部分，另行審結。

檢警調查，去年6月間，年約20歲的阿強在論壇結識蘇男後，雙方互傳私密影片、照片挑逗，相約「一夜情」，但見面後，阿強認為蘇男與照片不太像，不歡而散，但蘇男隨即傳訊罵對方：「怪咖、你自己跟照片也有差，還有臉講我，一點不一樣本來就很正常」。

阿強也不甘示弱回嗆：「你好可悲喔」，蘇男見狀竟傳訊威脅：「我幫你把影片上傳（指私密影片），不用感謝我，掰掰」，阿強隨即哀求：「拜託不要，求你」，並提議說：「如果我現在回去，你會刪掉嗎？拜託不要上傳」，蘇男回說：「嗯嗯」表示同意。

但2人發生性行為後，蘇男卻翻臉不刪，阿強氣憤持皮鞭抽打，雙方互告傷害、強制性交、恐嚇等；蘇男辯稱絕無強行性侵，後因阿強以命令口氣要求刪除影片，他才拒絕說：「我不會作違法的事情」，不料對方因此失控攻擊。

檢方調查後認為強制性交證據不足，處分不起訴，但依傷害、恐嚇罪嫌起訴2人，阿強坦承傷害，法官認為，阿強因感覺受騙，想取影片而犯案，蘇男雖臉部破相，但傷勢不嚴重，阿強也有給付急診及回診費，雖未和解，考量他還在學，具悔意，給予緩刑。