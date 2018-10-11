夫捉姦驚見小王全裸開門告不成 硬闖拍「蛋蛋」反被判刑

2018-10-11 18:21

〔記者楊國文／台北報導〕張姓中年男子懷疑30歲嫩妻和年僅25歲小鮮肉鍾姓男子有染，和葉姓、劉姓友人到摩鐵捉姦時，看到鍾男全裸來應門，坐在床上的妻子只穿內褲和小可愛，氣得衝入房內拍照、取走衛生紙團，和鍾男互告；鍾男、張妻的刑事通姦罪因罪證不足均獲不起訴處分，反倒是張男擅闖摩鐵房間並強拍鍾男下體觸法，他雖在法庭上痛哭「9年婚姻比不上（妻子）和小王短暫激情」，仍於事無補，被高等法院判拘役40天、緩刑2年定讞。

對於張男捉姦不成反遭判刑，高等法院判決特別指出，張男應循合法途徑捉姦（如報警處理聲請搜索票），不得藉口懷疑妻子不忠或有調查外遇的必要，而擅闖對方有租用權的摩鐵房間，也無權恣意窺視、對他人身體隱私部位拍照。

約40歲的張男去年懷疑嫩妻和年僅25歲的鍾男有婚外情，找來死黨葉姓、劉姓友人協助蒐證捉姦。去年9月15日下午6點，葉男、劉男告知張男，張妻、鍾男已進入台北市中山區某摩鐵，報警後，張男3人趕赴摩鐵捉姦。

當晚8點，男警、女警兩人抵達摩鐵，提醒張男不得擅自闖入房間，以免觸法。張男按下805號房間門鈴，鍾男全裸半開房門，張男見狀火冒三丈，加上瞥見妻子只穿內褲、細肩帶小可愛坐在床上，突然狂吼，帶頭衝入房間，和葉男、劉男分別強行取走兩條毛巾、使用過的衛生紙團等物品，怒告鍾男和妻子通姦；鍾男則反擊告張男等3人妨害秘密罪和無故侵入住宅罪。

張妻辯稱，和鍾男是玩線上玩戲認識，當時她在看韓劇，鍾男做完運動去沖澡，和鍾男沒有發生性行為；鍾男則聲稱，做核心肌群運動後沖澡，有人敲門，看到警察就開門，忘記自己全裸，不知她已婚。台北地檢署認定，雖然鍾男全裸開門，且張妻當時僅穿內褲、小可愛，但無法證實兩人通姦，均予不起訴處分。

鍾男提告張男等人部份，張男辯稱，鍾男當時全裸，為蒐證才衝入房內拍照，並未犯罪；他在審理中痛哭失聲，嘆息說，「家門不幸」、「9年婚姻比不上（妻子）和小王短暫激情」，案發後妻子離家，也不要兩個小孩。事發後，張男和妻子隨即離婚。

高等法院認為，張男等3人擅闖並拍攝鍾男全裸照，已構成無故侵入住宅、妨害秘密罪，但考量張男是因受刺激而觸法，情有可原，判他拘役40天、緩刑兩年，葉男和劉男各判3月徒刑，3人均可易科罰金定讞。