涉期約賄選被起訴 王朝坤喊冤：司法勿淪政治打手

2018-10-11 19:15

〔記者歐素美／台中報導〕台中市第四選區（豐原、后里）市議員參選人王朝坤，今天因期約賄選遭檢察官起訴，王朝坤下午召開記者會，質疑檢察官起訴草率，嚴重影響其選情，對他很不公平，呼籲司法勿淪為政治打手。

「司法勿淪為政治打手！」王朝坤今天下午召開記者會，支持者也替他喊冤。王朝坤說，遭檢察官起訴讓他覺得很委屈，很不公平，選情大受影響，日後若冤情平反，誰來還他公道。

王朝坤並還原當天情況指出，他與陳姓友人在家泡茶，因與福德祠管委會主委相約要討論廟方的建築圖，原本打算開車前去，陳姓友人認為路途很近，要載他一程，他就搭上陳姓友人的車，結果，車子離開住處不遠，陳姓友人就看到阿伯雷男騎機車載著東西，說要去裝潢的顧客住家敦親睦鄰，陳男擔心阿伯危險，就再載雷男一程，眾人前往該社區，雷男拿著帶來的東西拜訪住戶，他根本不知裡面是什麼，而且全程他只有下車，並未進入住戶家中。

王朝坤說，在檢察官調查中，收受雷男禮品的其中2人並非豐原、后里選區的選民，顯示這是雷男個人敦親睦鄰行為，跟其參選無關。

王朝坤並指出，今年4月，他因之前參選議員落選兩次，根本無意再參選，而是答應原本要出來參選的張銘凱，後來張銘凱在民進黨初選中落馬，他才決定參選，檢察官指稱的期約賄選根本不存在，並質疑檢察官皆未採信其證詞及詢問其推薦的證人，就草率起訴，對他非常不公。