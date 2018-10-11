遭丟包「黑道救命醫院」是角頭前女婿 在理K遭爆頭押走…

角頭前女婿被丟包全民醫院前。（記者許國楨攝）

2018-10-11 18:03

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名男子今天凌晨渾身是血被人丟在曾有「黑道救命醫院」稱號的北屯區全民醫院前，警方查出傷者是台中某角頭的前女婿，稍早在某理容KTV飲酒，突遭多人闖入強押出包廂，持棍棒爆頭敲昏後，拖上車載走丟包。他傷勢嚴重，目前仍昏迷中，歹徒也已逃逸，事發原因正進一步釐清中。

警方指出，昨天晚間10點多，一輛銀色休旅車疾駛到西屯區一家理K前停下，5、6名戴口罩男子下車後，進入店內搭電梯直奔4樓，闖入其中一間特定包廂，此時包廂內有4名道上兄弟正在飲酒作樂，見不速之客闖入，準備迎擊時，對方馬上拿出辣椒水噴灑，趁其他人眼睛睜不開，持棍棒痛毆其中一名男子，連拖帶拉出包廂押下樓。

這時男子還試圖反抗，對方隨即再持棍棒將他爆頭敲昏，強押上車，前後不到一根菸的時間，男子最後在今天凌晨被丟包在北屯區中清路上，曾有「黑道救命醫院」稱號的全民醫院前，守望相助隊發現報警，並通報119；院方同時間接到不明男子來電，「你們門口倒一個人！」救護車緊急將男子送往中國醫藥大學附設醫院急救，他傷勢嚴重，陷入昏迷，仍未脫離險境。

警方過濾路口監視器畫面發現，犯案車輛將人丟包後，沿中清路往大雅區方向逃逸，車子懸掛所謂的AB車牌，受傷男子則是某角頭的前女婿，證實理K押人跟醫院丟包案有關連，已經掌握特定對象，將進一步追緝到案釐清案情與押人動機。

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