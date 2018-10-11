不滿被稱「小屁孩」 李戡控告李文夫婿公然侮辱

2018-10-11 16:40

［記者錢利忠／台北報導］知名作家李敖今年3月辭世後，李敖的非婚生女兒李文與同父異母的弟弟李戡，為了李敖的遺產糾紛對簿公堂；李文先前對李敖妻子王志慧、李戡及妹妹李諶等人提告侵占後，李戡也反控李文誣告；針對李文夫婿今年6月30日透過李文臉書貼文，指李戡「小屁孩」等語，李戡今天下午到台北地院對李文夫婿提起公然侮辱刑事自訴。

李戡今天下午4點，赴北院對李文夫婿提起公然侮辱刑事自訴，李戡受訪表示，李文夫婿先告他公然侮辱，所以他也反控李文夫婿公然侮辱，針對李文夫婿於今年6月30日，透過李文的臉書說了4個形容詞，指他謊話連篇、小屁孩、可恥、無恥等4句話提告。

李敖過世後，李文要求分割李敖的遺產，為此對李敖妻子王志慧、李戡及妹妹李諶等人提告侵占；李戡也非省油的燈，反駁他父親過去在節目上曾公開講過，要把所有財產都給他母親，李文很清楚這一點，卻仍對他們一家三口提告侵占，很顯然是誣告，所以他也代表一家三口出面應戰，反控李文誣告。

關於李戡在網路上指李文丈夫「跑去骨灰罈前亂喊爸爸」等言論，李文夫婿日前已對李戡提起公然侮辱刑事自訴；李戡則針對李文夫婿透過李文的臉書，指李戡謊話連篇、小屁孩、可恥、無恥等4句形容詞，也反控李文夫婿公然侮辱。

本月3日，北院針對李文夫婿控告李戡公然侮辱一案開庭之前，李戡再指出，直至父親病逝，他和家人都不知道「李文夫婿」的存在，而在服喪期間遇到他們這種「身分不明、背景不詳」的人來喊爸爸，家人做何感想？