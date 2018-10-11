中信內湖購地案 辜仲諒心腹張明田重判15年、併科罰金5億

2018-10-11 16:22

［記者張文川／台北報導］台北地檢署偵辦中信銀行內湖購地案，去年1月起訴時任中信銀董事長室專委張明田、主秘陳永晉等5人，指控5人主導中信銀高價承購張明田家人預先購買的土地，套利8.9億元，台北地院今宣判，依違反金融控股法特別背信罪，判張明田15年有期徒刑、併科罰金5億元，陳永晉判刑13年。

其餘被告，慶瑞開發董事張明人（張明田胞弟）依同罪判刑14年、併科罰金3億元；時任中信銀副總經理柯弘達判刑12年6月、協理陳立三11年6月，可上訴。

張明田是中信金老臣，是中信慈善基金會董事長辜仲諒的心腹，而此案辜仲諒並未被捲入。

北檢起訴指控，張明田透過人頭公司，購買內湖安康段2筆土地，再運用他在集團內部的影響力，將這2塊地內定為中信銀行的行政大樓、資訊室的預定地，再將2塊地高價轉賣給中信銀，套取私利8.9億餘元，觸犯特別背信罪。

檢調調查，中信銀2012年計畫要擴充資訊機房及行政大樓，負責最終決策的張明田，隔年得知「長虹建設」欲購入香港商「盛至公司」的安康段土地，又得知長虹受託興建、出售潭美段土地，張明田等人即開始謀議透過人頭公司，先行購地套利。

盛至公司2013年將安康段土地一分為二，一半以10.36億元賣給長虹，另一半由中信金董事長室專委畢浩丹掛名董事長的「永約開發」輾轉取得；張明田將永約的股權，移轉給弟媳巫春香擔任實際負責人的「慶瑞開發」，再主導中信銀高價向慶瑞購入土地，套利中信銀的8.9億元流入張家。

張明田答辯稱未參與公司決策，只提供財務分析及諮詢；陳永晉否認涉及關係人交易。

張明田偵查時即被羈押，審理時也被收押近10個月，直到去年11月才重獲自由，但也一波三折，合議庭11月、12月2度裁定讓他1億元交保，但都被高院撤銷發回，去年12月16日北院重新裁定羈押；再次被收押的張明田不服，聲請具保停押，北院合議庭今年1月18日裁定2.5億元交保，限制出境出海與住居，每晚至派出所報到。