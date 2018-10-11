「議員配合款」A中小學補助 新竹縣6藍議員將攜手入獄

2018-10-11 16:41
新竹縣6名國民黨籍縣議員勾結出版業收取回扣，最高法院維持二審見解判決定讞，現任國民黨竹縣議員林保光（見圖）有期徒刑13年、褫奪公權4年刑度最重。圖為2013年1月18日凌晨林保光移送新北地檢署複訊。（資料照，記者陳志曲攝）
〔記者溫于德／台北報導〕新竹縣6名議員被控與出版業這勾結賣書、軟體等給學校，再從中收取回扣。最高法院今維持二審見解，依違反貪污治罪條例判現任國民黨竹縣議員林保光、劉良彬、趙一先、蘇明輝、林光榮與卸任議員許阿勇等人，1年11月至13年不等刑度，全案確定。
判決書指，林保光判有期徒刑13年、褫奪公權4年，劉良彬9年2月、褫奪公權4年，許阿勇7年2月、褫奪公權4年，趙一先8年、褫奪公權4年，蘇明輝8年、褫奪公權4年，林光榮1年11月、褫奪公權2年。
2010年間，林光榮助理陳益桯以議員每人每年可向縣府申請400萬元公共工程補助款名義，勾結漢藻文教、鎮漢數位科技等「共同供應契約」立約商，找來其他議員配合簽發「申請補助基層建設聯繫單」。
而新竹縣府當年合計撥款1055萬餘元補助18間縣內國中小學，業者再取得訂單後，將S系統英檢軟體與e化教室軟體、課外讀物等售給校方；共有51名校長、主任與陳益桯配合。
至於陳益桯則在二審被依8個交付賄賂罪判應執行刑3年6月，褫奪公權1年。