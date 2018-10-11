轎車暴衝猛撞！遭壓車底下 勇嬤緊抱護孫女傷重不治

趙姓嬤孫兩人事發時被壓在轎車底下，趙婦為保護愛孫，雙手緊緊抱住，但因傷勢嚴重，送醫後仍宣告不治，至於孫女奇蹟僅受輕傷。（記者張議晨翻攝）

2018-10-11 16:26

〔記者張議晨／宜蘭報導〕打錯檔位釀悲劇！宜蘭縣頭城火車站今天中午發生汽車暴衝意外，林姓駕駛在火車站前等人時，誤將前進檔打成倒車檔，車輛往後暴衝，撞倒3名婦人及1名女童，其中，65歲趙姓婦人及2歲孫女被壓在車底下，趙婦送醫後宣告不治，女童則因為被阿嬤緊抱懷中，奇蹟僅受輕傷，警方事後依過失致死罪嫌，將林男送辦。

打錯檔…翁踩油門 頭城火車站前1死3傷

警方調查，今天中午12點左右，肇事的67歲林姓老翁將轎車停站火車站前圓環，準備接女兒回家吃飯，未料，林翁不慎將前進檔打成倒車檔，重踩油門，車輛突往後暴衝。

位於轎車後方的薛姓母女首當其衝，被暴衝轎車撞倒，薛母當場被轎車後輪、前輪壓過，身上雖多處擦傷，但意識清楚，幸運逃過死劫，薛女則有多處擦傷，兩人痛到躺在地上哀號。

轎車撞倒薛姓母女仍未停下，繼續往後方衝撞，站在人行道等家人接送的趙姓嬤孫兩人閃避不及，被壓在轎車底部。

壓車下…阿嬤不治 懷中2歲孫女僅受擦傷

周邊店家聽到「碰！」一聲巨響，趕緊出外查看，發現轎車下有傷者，眾人立刻衝上去，將後輪抬起，將趙婦及2歲女童拉出車外，但趙婦傷勢嚴重，救護人員到場時已無呼吸心跳，急救後宣告不治，女童則因為被阿嬤緊抱懷中，奇蹟僅受到擦傷。

事後林姓駕駛一臉驚恐，面對傷亡不知如何面對，林男說，他到火車站接女兒回家吃飯，見前方車輛離開，準備往前時卻打錯檔，踩油門後整台車高速倒退，才會撞倒機車和行人。林男酒測值為0，警方訊問後，將林男依過失致死罪嫌移送法辦。

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