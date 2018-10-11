一根菸蒂火燒電腦公司 工讀生判賠341萬

2018-10-11 16:19

〔記者黃捷／台北報導〕24歲余姓男子3年前讀大學時，在新北市裕盛電腦公司汐科店擔任工讀生，他因把一根未熄滅的小小菸蒂丟進垃圾桶，引發大火，雖未造成人員傷亡，但公司大批貨品被燒毀，損失慘重。林姓老闆提告求償，士林地院判余男應賠341萬餘元。

消防隊2015年5月1日晚上近10時獲報，位於3樓的裕盛公司起火燃燒，立刻趕往救援，雖然很快就控制火勢，但公司鋁窗被燒變形，大批貨品毀損，4、5樓天花板也被燻黑；消防員調查，起火點在垃圾桶內，裡面有碳化嚴重的菸蒂及廢紙，因而認定是菸蒂未熄引發火災。

因老闆證稱，當天他持滅火器衝進火場，發現火是從垃圾桶冒出來，他心裡就有個底，隔天余男更跑去跟他哭訴，說還有兩個小孩，將來不知道怎麼辦，明明有把菸蒂熄掉，不知道為何會燒起來，「很想自殺」。

老闆說，他當時有罵余男「你怎麼這麼糊塗」，但因心疼這個小孩，還幫忙隱瞞到同年8月底，直到余男要離職前，他才說：「這件事請總要收個尾，我不奢望你現在有能力還我，但公司共損失快500萬，我沒有管好你，我也有責任，希望你簽一張200萬賠償協議。」

不過，余男隔天拿了一捆10萬元給老闆，說剩下的再處理，後來就一直沒有下文，老闆再打電話詢問時，余男整個翻供完全不承認，才因此提告，求償貨品、營業、管理費用等損失共425餘萬元。

余男開庭辯稱，其他員工平時也會在3樓抽菸，火災不一定是他造成的，且老闆未能維護建築物安全，防免火災發生，應負大部分責任，老闆也能隨時更改庫存資料，除非能提出進銷貨發票，否則不具效力。

但其他員工證詞均指出，火災前只有余男1人在起火現場獨處，士林地院因而認定犯行，刑事部分前年底依公共危險罪判拘59日，易科罰金5萬9000元，目前已上訴高等法院審理中；民事部分扣除公司舉證不足的項目，上月底判賠341萬餘元，全案仍可上訴。

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