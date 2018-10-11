宅男白住旅店還有錢拿 原來他用這招還是栽警手GG了

2018-10-11 14:16

〔記者黃良傑／高雄報導〕白住旅店還有錢拿！林姓男子投宿台北市中山北路旅店6天5夜，沒錢支付住宿費，竟利用臉書社群內發佈假訊息，誆稱販售麥卡倫威士忌3瓶1萬5200元，再提供旅店繳費帳號，詐騙被害人滙款，退房時還有找，拿到5131元詐款，高市警局鹽埕分局今宣布破案。

夏姓被害人住高雄市，他向鹽埕分局偵查隊報案，警方鎖定宅男林姓男子涉案，林嫌無業，平日沈浸網路世界及網路遊戲，生活經濟困苦，靠網路散佈不實購物訊息詐欺維生，警方上門拘提他時，發現裡面多張警方的通知書。

警方調查，林嫌（25歲）於今年4月17日至22日間，投宿於台北市中山區中山北路二段的旅店，因缺錢支付投宿旅店的住宿費用，竟異想天開，利用臉書社群內發佈訊息，以1萬5200元代價販售麥卡倫威士忌3瓶，並PO出該住宿旅店提供給客人匯入繳納住宿費的銀行帳號，給欲購買麥卡倫威士忌酒的夏姓被害人匯入購酒款項使用。

被害人於4月21日匯入購酒款項後，林男隨即向旅店櫃台服務人員告知友人已代付住宿費用，並於22日退房，旅店不疑有他，還退還5131元的剩餘款，林嫌隨即離去。

被害人夏男匯入購酒款項後，23日下午便收到黑貓宅急便送來的貨物，但要給其簽收的貨物竟非威士忌酒，倒像滑鼠墊才驚覺被詐騙，立即將貨物退回，鹽埕警方獲報偵辦，經專案小組調閱銀行帳戶交易明細，查出住台中的男子林嫌涉有重嫌，並於10月4日持高雄地方法院檢察署檢察官開立之拘票將其逮捕到案，犯嫌林○○經警方調查後，坦承詐欺犯行，全案經調查完備後，於8日依詐欺罪嫌將犯嫌林○○移送高雄地檢署偵辦。