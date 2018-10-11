「手機維修找我」好醒目！ 竟連毒蟲都找上門

2018-10-11 13:52

〔記者許國楨／台中報導〕台中市江姓藥頭利用開設在三合院祖厝的手機維修通訊行做掩護，實則做為毒品交易處所，為防止查緝除在住處內外裝設高達15支監視器，隨時監看過往人車動態，還將毒品藏在販賣商品盒裝內，警方經月餘監控蒐證齊全前天一大早上門查緝，當場逮捕睡夢中驚醒的江男並起出大麻等毒品送辦。

台中市刑大偵六隊日前接連逮捕多名毒蟲，進一步向上溯源追查發現，都是向住在后里區的33歲江姓藥頭購得展開監控，期間警方發現，本身也是手機維修師的江男，利用居住的三合院祖厝一角改裝成通訊行經營，卻以此做掩護實則做為毒品交易的處所。

平時掛著「手機維修找我」醒目招牌的通訊行大門深鎖，待藥腳前來購買毒品，以敲打窗戶為暗號，江男透過監視器確認身分後，再開門放行進入通訊行內交易，且江男性情多疑狡猾，為躲避查緝利用具有裝設監視器專業長才，在住處內外裝設監視器高達15支，隨時監看過往人車動態，監視器密度高，令人咋舌。

另江男就地取材將毒品藏在通訊行販賣商品盒裝內，企圖掩罪藏惡，警方經蒐證完備前天拂曉出擊，一舉查獲尚在睡夢中的江男，並查扣海洛因、安非他命、大麻及大麻菸毒品及電子磅秤證物，有毒品刑案紀錄的江男警訊中供稱，通訊行經營二年多，因不敵市場競爭激烈，「做工歹賺」才兼賣毒品，除供自己吸食也順便賺取價差，訊後全案依毒品罪嫌送辦。

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