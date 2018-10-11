詭！待遣返越籍婦人從機場逃逸 查獲時已變裝...

3名越籍婦人持變造入境證明被查獲，其中左邊婦人趁隙逃逸。（記者洪臣宏翻攝）

2018-10-11 13:16

〔記者洪臣宏／高雄報導〕移民署昨天在台南機場查獲3名越南籍婦人持變造證件企圖入境，將她帶回高雄國際機場準備遣返時，其中1人竟趁隙逃逸，經漏夜追查今天清晨7時在台北民宅將她緝獲，她已變裝及更換髮型，檢方正追查入境動機。

3名越南籍婦人昨天中午搭乘越捷航空VJ858班機，從胡志明市飛抵台南機場，移民署高雄機場國境事務隊人員發現3人均持他人的入境許可證明，卻變造為自己資料，因而拒絕入境，並將3人帶回高雄國際機場「和風室」過夜，準備隔天搭乘越捷航空VJ947班機遣返。

未料其中1名約40歲婦人趁移民署人員安排班機時，趁隙走到機場外計程車招呼站，搭上計程車離去，移民署直到夜間7時才發現她不見蹤跡，立即起動追查機制。

移民署從該婦人通訊裝備查出可能落腳地點，在其中一處台北市內湖區民宅埋伏，看她現身後立即逮捕，發現屋內還有數名台灣籍人士，而該婦人已經變裝，且入境時還一頭捲髮，現已經梳直，逃避追緝意圖明顯。

移民署指出，3名越籍婦人都以觀光名義入境，其中逃逸婦女曾經來台一次，但停留時間不長，令人不解的是，她們在台都沒有不良紀錄，大可以循正常管道入境，卻選擇變造入境證明，且不惜逃逸，入境企圖非常強烈。

逃逸婦人涉嫌違反「入出國及移民法」遭移送高雄地檢署，另2名同行婦人已暫緩遣返，並將連同與婦人同在民宅的台灣籍人士一併調查，釐清是否有不法集團收容外籍人士，從事非法打工或犯罪行為。

全案是否涉疏失，移民署表示會調查並深切檢討。