男子「5條通」躲8年 酒醉變「仆街少女」栽了

警方發現酒醉張男以「仆街少女」怪姿勢躺在汽車引擎蓋上。（記者許國楨翻攝）

2018-10-11 13:18

〔記者許國楨／台中報導〕台中市張姓男子因詐欺等案被發佈5條通緝，為逃避查緝四處躲藏低調逃了8年，未料前天酒醉以類似「仆街少女」怪姿勢躺在汽車引擎蓋上，被巡邏行經員警直覺有異關心盤查，他先是一陣胡言亂語最後竟「酒後吐真言」報上身分證字號，直到酒醒驚覺趕緊辯稱報錯身分，但警方早經查證後確認將他解送歸案。

真的是搞怪就會紅！幾年前日本有美少女拍攝一系列「漂浮」照片在網路暴紅，台灣也出現2名搞怪少女，在臉書成立「仆街少女」粉絲專頁，用「仆街」方式介紹台中、台北各景點給網友，另類行銷台灣吸引關注，未料竟有通緝犯酒醉以類「仆街」的怪姿勢因此露餡。

台中市第二分局立人派出所員警前天清晨6點多巡經北區華興街時，發現35歲張男上半身仰躺在騎樓的汽車引擎蓋上，下半身則直挺挺站立地上，由於類似「仆街少女」的姿勢實在太奇怪忍不住多看了幾眼隨即上前關心，結果一靠近就聞到濃濃酒味研判酒後路倒。

警方好不容易叫醒張男他卻不停胡言亂語，請他拿證件時一度拿出千元鈔票，甚至說自己就住在這邊還不停傻笑，最後詢問他身分證字號，張男也很誠實直接報給警方，一查赫然發現張男目前因詐欺及毒品等案件，分遭台中、桃園、台北地檢署及地方法院發布5條通緝，立即他帶回偵辦。

沒想到一回到警所張男突然驚醒，這才發現「酒後吐真言」，趕緊向警方辯稱剛剛報的是弟弟的身分證字號，天真地以為可以躲過，但警察可沒這麼好騙，指紋一按就確認張男身分當場逮捕上銬。

警方說，張男當天喝醉後欲返家，卻因體力不支躺在騎樓汽車上，沒想到這怪異的睡姿引來警方關心，現在要面對一直逃避的刑期，讓逃了8年的張男再也笑不出來，直呼：「以後不敢喝酒了！」