2萬公斤報廢樂高積木 司機運送中途「偷天換日」

報廢樂高積木論重量賣（記者楊政郡翻攝網路）

2018-10-11 12:00

［記者楊政郡／台中報導］蔡姓大貨車司機公司派他到桃園某工廠，載運以每公斤2元購入的2萬多公斤的樂高積木（報廢品），他異想天開，中途雇用其他司機來載運轉賣牟利，市場上樂高積木每公斤售價在700至800元之譜，幾天後紙包不住火，公司經理到他家查扣剩餘積木170公斤，台中地院依侵占罪判6月徒刑，近2萬公斤樂高積木沒入或追徵。

判決書指出，蔡男2106年12月任職大豐環保科技公司擔任大貨車司機，2017年11月20日接獲指派，到桃園市大園區某客戶廠區，將大豐公司所購買之資源回收物，即報廢的樂高積木一批，共計2萬139 公斤（每公斤2元購入），運回大豐公司倉庫（臺中市沙鹿區中清路倉庫）。

但蔡某明知樂高積木，市場上論公斤賣，每公斤也在7、8百元之譜，如果轉賣到市場上，應該有暴利可圖。

當晚從桃園市回來，晚間7時許經國道三號公路清水休息站，竟以3000元代價，僱請不知情板車駕駛，前來清水休息站，把全部他的大貨車內太空包裝的樂高積木，全部搬上該板車上運走，未載回大豐公司倉庫。

事後載到蔡某位在臺中市清水區住處附近堆放，並伺機出售牟利。但是大豐公司一再追問這批積木下落，約10天後同年12月1日，蔡才帶大豐公司鐘姓 襄理前往其住家，取回剩餘的樂高積木170公斤。

蔡某坦承犯行，也未供出其他樂高積木下落，法官依業務侵占判6月徒刑，其餘近2萬公斤樂高積木沒入或追徵。