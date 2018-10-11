PO監視器肉搜客人 店家恐違個資法

2018-10-11 11:59

〔記者吳政峰／台北報導〕不少店家遇到消費糾紛後，常把監視器畫面PO上網，要網友肉搜該名客人，但台灣司法人權進步協會提醒，此舉可能觸犯「個人資料保護法」，店家應謹慎為之。

司進會指出，個資法第2條規定，只要可以直接或間接識別出個人的資料，就屬於個資法所定義的個人資料，因此，如果監視器可識別出主角的臉部或其他個人身體特徵，就應受個資法規範。

而按照個資法第19條、第20條規定，非公務機關對個人資料之蒐集、處理與利用，應有特定目的，且蒐集須在「特定目的」必要範圍內為之，否則原則上就要負擔個資法所規定的民事賠償或刑事責任，但如果能符合公共利益目的等例外規定，也可以不用負責。

日前一位民眾叫了一碗麵，上菜後發現太貴，認為太貴而不吃走人，店家氣得把監視器畫面PO上網公審，司進會認為，店家裝設監視器的目的並非要公審客人，把影片PO上網也難以被認定符合有公共利益，因此店家有觸犯個資法的疑慮。

不過，日前高等法院的一起判決有不同看法，認為只要PO上網的影片，沒有「意圖為自己或第三人不法之利益或損害他人之利益」，就不應負刑事責任，司進會則說，就算沒有刑責，還是有吃上民事求償官司的可能，因此建議店家或民眾，上傳影片前應三思，避免惹上麻煩。