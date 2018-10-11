搬到社區交誼廳長住 男偷接緊急用電被訴

2018-10-11 11:56

〔記者謝君臨／台北報導〕居住於新北市新店某社區大樓的林姓住戶，因住家被斷水、斷電，竟搬到交誼廳「長住」，還把電鍋等電器搬去使用，甚至接用緊急用電，管委會屢勸不聽，憤而提告；台北地檢署庭訊時，林辯稱有繳管理費，但檢方認為林已逾越合理使用公共用電範圍，且竊盜罪屬「即成犯」，行為一作成就構成犯罪，將他起訴。

檢警調查，40多歲林姓男子因積欠水、電費，住家被斷水、斷電，他竟突發奇想，跑到社區大樓一樓的交誼廳「長住」，還將家中的電器用品攜往使用，甚至將雜物堆滿樓梯間，造成其他住戶嚴重困擾；管委會曾勸導林儘速搬離，但他卻以「有繳管理費」為由，拒絕搬走。

去年10月間，管委會要求林繳交管理費未果，開會後決定展開蒐證，拍攝他使用公共用電的紀錄，直到今年2月，林終於搬回家睡，不料，他竟然從家中拉出延長線，接用公共空間的消防系統緊急用電，管委會忍無可忍，報警提告。

檢警偵辦期間，林供稱「就是很窮」才會住在交誼廳，且他有繳管理費，不能說他偷用社區公共用電，但檢方認為，雖然林男都有繳管理費，且管理費有一部分確實是用來支付公共用電，但林所為已逾越每位住戶的合理使用範圍。

此外，檢方表示，竊盜罪屬「即成犯」，不具有持續性，只要犯罪行為作成，犯罪行為就已完畢；由於管委會蒐證有兩部分，一是林過年前使用交誼廳的公共用電，二是林過年後偷接消防系統緊急用電，因此認定成立兩罪，依法起訴。