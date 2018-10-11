老婦伴屍近10月不下葬 高市府會勘查驗還碰壁

老婦伴屍近10月不葬威脅公共衛生，高市疾管處會勘踫壁將開罰。（記者黃良傑攝）

2018-10-11 11:41

〔記者黃良傑／高雄報導〕老婦人以尋不到合適墓地土葬，丈夫陳姓老翁生前又怕火葬為由，在鬧區住家伴夫屍近10個月，丈夫屍體雖置冰櫃，高市疾管處懷疑遺體已不穩定，恐成微生物、病菌繁殖溫床，今天會同警方、民政局會勘，但老婦卻藉故離家，使一行人不得其門而入，衞生局決定開罰，祭出6萬以上、30萬元以下的罰款。

疾管處長潘炤穎表示，個案已伴屍近10個月，雖號稱有冰櫃保存，但掌握屍體很可能已經不穏定，尤其因此個案肺炎伴隨有系統敗血症，即有高密度病原體及數百萬倍滋生速度的微生物，成為病菌繁殖溫床，已造成公共衞生上的威脅。

衞生局已於9日行文給老婦人及相關單位，約定11日上午勘驗屍體變化情況，老婦原允諾民政局在家待驗，卻突然變卦離家表示有事去國税局，讓一行人撲空或拒絕進入，做必要的會勘，衞生局表示將依「傳染病防治法」開單，處罰6萬以上、30萬元以下。

高市新興鬧區一間透天住宅，設置了陳姓老翁靈堂近10月未下葬或火化，結髮40多年的老妻已八十多歲，因無子女能幫忙處理身後事，行動不便的老婦找不到適合的地方，老翁的遺體一直擺在家中靈堂的冰櫃，嚇壞鄰居，紛紛掛出「風調雨順」、「國泰民安」紅布條。

據了解，陳姓老翁於今年1月過世後，老妻一直找不到適合的墓地，結果老翁的遺體在家擺了8個多月，殯葬處長謝汀嵩得知後曾到靈堂關切，並與老婦人溝通，老婦抱怨「找不到合適又買得起的墓地，並非不肯下葬」，經靈前擲筊聖筊，老婦才同意丈夫遺體葬於燕巢深水公墓，但又過了近2個月，老婦似乎配合度低，疾管處今會勘又踫壁，決定開罰處分，下次不排除強制執行。

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