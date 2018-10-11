女學生走路 被噁男掐屁股

2018-10-11 11:34

〔記者王駿杰／新竹報導〕實在有夠下流！一名年輕女同學4日晚間行經新竹站前騎樓，竟被一名身高約170、穿灰色外套和短褲貌似大學生的男子偷摸屁股，女學生氣瘋，不甘受辱的她除打算向警方報案，也在知名論壇PO文，附上自製的情境模擬示意圖，提醒女性民眾要注意自身安全。

警方指出，目前尚未接獲報案，呼籲該名女學生趕緊向警方聯繫，釐清案情，此外，警方也會增加巡邏密度，避免類似事件再次發生。

「他絕對是故意的！」女學生PO文指出，4日晚間8點半左右，她在新竹站前過馬路，走到一家超商附近，竟被一名陌生男子直接從背後摸屁股，讓她驚嚇約1.5秒鐘，直覺不對勁，因為她背後揹著書包，該名南子根本不可能不小心碰到她的屁股。

女學生指出，她被摸後大叫「喂！」可是該名男子卻頭也不回很快走掉，當下因為周遭沒其他民眾，加上她顧及自己是一個人所以沒追上去，但在馬路旁被摸屁股真的很噁心也很氣，該名南子身形中等，目測可能是大學生，之後會到附近派出所調監視器，也提醒新竹女孩要注意安全，並附上自製的情境模擬示意圖。

不少網友看了紛紛留言痛批「真是可怕又令人生氣」、「真是可惡」，PO文女學生也留言回覆「當下真的嚇到，該名男子不是輕輕碰到而是用摸的」。