愛國同心會秘書長打人未賠被聲請強制執行 基進黨批「白蟻」

2018-10-11 11:34

〔記者溫于德／台北報導〕台北市議員參選人、愛國同心會秘書長張秀葉，被控前年底在北市捷運西門站拉扯、徒手毆打一名莊女，事後遭判賠3萬確定；但張被指至今未賠償，遭莊委託基進黨3位市議員參選人王映心、張舒婷與蕭筱臻，代為向台北地方法院遞送民事聲請強制執行狀。王今日遞狀前直批，「至今很多滯台中國人都是白蟻入侵。」

至於今天也到場的莊女則未發言。

案件判決指，張、莊兩女前年12月11日下午5時許在捷運站見到面時、因故起衝突，張除衝撞身體，還拉扯頭髮與徒手毆打眼部，導致莊頭皮痠痛、左眼腫脹等傷害。張事後被依傷害罪判拘10日，得易科罰金1萬元確定；民事部分，台北簡易庭今年7月20日判張應賠償3萬元，由於雙方均未上訴，全案確定。

不過，莊女至今未獲賠償，委由基進黨3位市議員參選人代為遞送民事聲請強制執行狀。

王映心稍早說，愛國同心會來台數年、不斷在台北街頭鬧事，見不同主張人士就打，法輪功學員與獨派人士都是例子；而這些人無論是基於歷史情感的1949政治難民後代或移居台灣的中國人等，都已在台滋生一群不願意本土化的滯台中國人，「至今很多滯台中國人都是白蟻入侵。」

至於因病無法出席的蕭筱臻，則藉新聞稿指，在外媒「半島電視台》（Al Jazeera）」拍攝紀錄片中，已清楚接露張秀葉接受中國資金、屬於違法，提供手法則是藉台商捐款的迂迴方式，提供愛國同心會資金，因此，更要張秀葉懷疑沒錢賠償同時、是否用對岸資金競選？

邱一峰律師則質疑具中國籍配偶身分的張秀葉，是否準備透過選舉介入台灣政局。