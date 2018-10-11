3天連3起潑漆案 嘉市警方：無暴力集團背後教唆

2018-10-11 11:08

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義市最近3天來發生3起夜間潑漆案，造成民眾恐慌，市警局今天上午召開記者會指出，這幾起案件犯罪手法相異，並無集團關連性，均係個別偶發事件，初步研判無暴力集團背後教唆，並宣示警方執行公權力的決心，籲不法之徒勿以身試法。

記者會由嘉市警局副局長陳清華、刑大大隊長丁進、少年隊長張金清等人對外說明，長期關心教育的嘉中退休老師林瑞霞到場建議警方透過縣市校外會、家長會等組織，協助強化校園安全機制，而不是員警訪查後，「校方說沒有就沒有」。對此，張金清表示，將循校園毒品防制工作機制予以落實校園安全。

嘉市最近接連發生夜間潑漆案，第1起發生於7日凌晨3點多，前嘉市議員郭文居在大雅路開的火鍋店及弟弟郭福利位於國華街日式料理店都遭潑漆；第2起發生於7日晚間9點多，文創設計旅店品牌龍頭、承億文旅公司位於啟明路總公司被柯姓男子潑漆，柯男犯案10分鐘後向警方自首。

第3起發生於9日晚間6點多，大雅路一間知名連鎖飲料店突遭惡客上門潑漆，店家被迫拉下鐵門休息，沒想到事發6小時後，10日凌晨零時17分惡客再度上門，這回直接開小貨車撞凹鐵門，案發後，警方將駕駛小貨車的梁姓嫌犯等7人查獲到案，詢後依毀損、恐嚇罪嫌送辦。

陳清華說，大雅路飲料店發生潑漆案發生起因係對員工服務態度不滿，確切原因將請店家老闆協助釐清，其餘潑漆案件，亦已鎖定特定對象偵辦中。

丁進表示，有關媒體報導網路簽賭入侵校園一事，警局已派員做全面清查，並持續主動與學生校外生活輔導會、各級學校密切聯繫，鼓勵學校師長、教官提供校安訊息，防制網路簽賭在校園蔓延，以免學生被害情事發生，同時也積極查緝六合彩、網路簽賭及選舉賭盤，強力打擊不法。