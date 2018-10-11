中市首樁賄選案起訴 四選區王姓市議員參選人送醬油禮盒

2018-10-11 10:38

［記者楊政郡／台中報導］台中地檢署今年首樁賄選案，偵結起訴台中市議員第四選區（豐原、后里）王姓參選人及雷姓樁腳，兩人涉嫌在今年4月間拜訪選民，3位選民拿到價值約360元的醬油及米禮盒，3人各聽到「我年底選議員、請大家多幫忙」、「請你投王朝坤1票」、「等一下一人拿一份（指上述禮盒）」。3句話湊起來正好是期約賄選，檢方依違反選罷法起訴。

檢察官調查，王男（61歲）登記參選第三屆台中市議員第四選區，雷某則是該選區選民，也是支持王某的樁腳，王某今年4月間購入「好米拌名醬」禮盒（內有2瓶醬油及一包穗美人香米，市價360元），因雷某對龍門向附近居民比較熟識，4月9日當天由雷引領林某，到該區域逐一拜訪選民。

王某以台語對姚姓選民說「我年底要參選議員、請大家多多幫忙」，而雷某對張婦以台語說「11月份要選舉，再請妳投王朝坤1票」，雷又對另一名張女說「等一下一人拿一份，年底選舉再請妳們幫忙」。

3選民事後都拿到上述醬油禮盒，且允諾屆期會支持王，檢調單位接獲檢舉，傳喚王、雷及多位選民，訊後王以20萬交保，雷以6萬元交保。

台中市豐原、后里選區市議員競爭激烈，新生代輩出，老將及新人參選爆炸。王姓參選人否認犯行，說他在4月間並沒有打算選議員，所以沒有送禮給選民，沒有透過他人向后里鄉農會購買醬油禮盒，他也沒走進選民的住處，禮盒應是雷自己贈送的，來源他不清楚，拿到禮盒的幾位選民他都不認識。

檢察官認為被告兩人犯行，由多位受賄選民（已緩起訴處分）供訴明確，依法提起公訴。