一領到敬老津貼就買毒 8旬翁再度被逮

2018-10-10 23:19

〔記者陳恩惠／台北報導〕台北市警方日前深夜在轄內路檢時，發現半夜三更的路上，竟然有拄著拐杖的長者在街上獨行，好心上前探詢，不但遭高齡80歲的沈姓老翁白眼，還被咆哮「你們管什麼閒事！」員警見老翁神情慌張，察覺有異，清查身分赫然發現他竟有多次毒品前科，進一步盤查，果然在他身上找出1支使用過的注射針筒及毒品殘渣袋；沈翁坦承，毒癮犯了，才會一領到敬老津貼，立刻找藥頭買微量海洛因毒品，警訊後依毒品罪送辦。

警方調查，沈翁有多次毒品前科，去年元旦當天，在新北市租處施打海洛因，台北市警方據報，5日趁沈翁外出購毒返家之際上前盤查，查扣0.03公克海洛因，沈翁遭新北地院依毒品罪判徒刑4月，今年沈翁聲請住進市立養老院，沒想到仍耐不住毒癮；由於沈翁完成筆錄製作，等候移送地檢署時，正是每日清晨6點固定的起床做晨操時刻，他竟自顧自地在拘留室內做起運動，讓警方相當傻眼。

北投警方本月4日清晨3點30分，在台北市知行路52巷口路檢，遠遠就見沈翁獨行，清查身分發現是毒品人口；沈翁供稱，他長期以政府發放的津貼購毒，這次一領到錢，買到海洛因後，立刻躲在知行路75號小公園內施打，沒想到會遇上警方臨檢；承辦警員大嘆「政府發放津貼的美意遭濫用了」。

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