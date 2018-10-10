昨天被怪手砸的違停轎車 今晚衰自燃

陳男轎車昨天違停擋在工地門口，被怪手推翻到工地。（記者王捷翻攝）

2018-10-10 22:18

〔記者王捷／台南報導〕陳姓男子與朋友9日將三輛轎車違停在工地出入口，引起怪手司機不滿，開怪手將陳男轎車砸爛，還將轎車推進工地地基，沒想到今天晚間9時許，被砸爛的轎車突然起火，警方指出，工地的大門上鎖，且工地內還有警衛，沒有侵入的痕跡，初步排除縱火情勢，據保全表示，懷疑是因為陳男的轎車燈沒有關，是否因電線短路過熱釀火，將交由消防局調查。

陳男與兩名友人，9日下午到台南市安平區一處工地，將轎車停在工地出入口，工地施工人員請3人移車，但陳男與友人卻沒有動作，讓怪手司機相當不爽，因此駕駛怪手將陳男友人的兩輛車推開，並將陳男的車子砸爛，推進工地地基。

雖然陳男已經提告，但如廢鐵般的轎車，目前還無法移動，還被放置地基的坑洞裡。衰事不只如此，今日晚間9時許，陳男的轎車突然起火，工地保全發現異狀立即打電話報案。保全向警方供稱，可能是因為陳男的車燈沒有關。

保全向警方表示，9日砸完車後，發現陳男的轎車燈沒有熄滅，有人擔心會過熱，嘗試關閉車燈，但是沒有成功，沒想到10日車體就自燃，不確定是否為電路走火所造成。

警方指出，由於工地的大門是由內反鎖，為預防又有人來鬧事，還派保全看顧提高警戒，從現場跡證看來沒有入侵的痕跡，初步排除縱火的可能。

至於陳男與友人是否涉組織犯罪一事，警方從9日的影片中有發現一名地方「知名人物」，將會透過人際關係調查。