火山孝子不好當 八大業者爆：每月50萬是基本

要包養酒店小姐，八大業者爆料，天天捧場、勾出場一個月花50萬元只是基本開銷。（記者王捷攝）

2018-10-11 00:03

〔記者王捷／台南報導〕紙醉金迷的夜生活，感情也可以交易，富商包養酒店小姐當小三也常見，有八大業者爆料，要包養酒店小姐可能要花上千萬，也可能一毛都不用花，但用錢買絕對比較快，夜夜捧場、包出場每個月花50萬只是基本，要讓小姐覺得有實力，大筆生活費、奢侈品不可少，甚至買車、買房也不意外，但因為沒有「公定價」，常有客人付出得不到回報，會認為被騙，容易會有糾紛，紛爭也許還會擴大成黑、白兩道混戰。

酒店業者說，常到店裡消費、海派又多金的客人，這是業者俗稱「有肉的」好客，小姐都會主動貼過去，希望能被客人相中，一旦手腕好，被好客喜歡，通常第一步都是天天來捧場鎖台，一陣子後就會透過熟識的幹部，詢問小姐能不能「勾出」，就是帶出場的意思。

第二步，通常有錢的客人看上的小姐，都沒有在接性交易，必須用金錢換到小姐的時間，步步接近小姐獻殷勤，有手腕的小姐這時也會送小禮物，來測試客人願不願意花錢送大禮，而如果小姐收下客人禮物，就代表可用錢得到小姐，幾次把小姐帶出場後，會趁酒店有活動、小姐身體不舒服，幫小姐買「全場」，就是付出小姐上班時段的錢，一共1萬6000元，讓小姐專門為客人服務。

由於買全時段的出場費，多數酒店都店家抽一半，小姐賺一半。最後一步，客人就說服小姐，不要讓公司抽頭，讓小姐能脫離八大行業，還能自己賺全部的出場費。

成功包養酒店小姐後，每個月要付20多萬到快50萬的生活費，但這只是基本，也還有公定價可參考，但為了讓小姐開心，願意繼續被包養，在交往期間，客人送什麼禮物、多少錢來討小姐歡心，都沒有公定價，所以包養中或分手後，常常有客人覺得被騙引起很多糾紛。