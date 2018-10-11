5千萬包養變詐欺？ 酒店妹泣訴：有錢人就是這樣玩女人！

方女說，她跟大自己快30歲，還有家室的吳男在一起，吳男給她的錢是交往費，她沒有詐欺。（記者王捷攝）

2018-10-11 00:00

〔記者王捷／台南報導〕台中傳出吳姓富商，2年來花5千與方姓酒店妹交往，但方女自稱分手後，台中地檢署開了6次庭，警方還到她家搜索、扣押她500萬支票，將她依詐欺罪起訴，覺得很氣憤、委屈，她跟一個大她快30歲、還有家室的人在一起，她認為這些錢是吳男彌補她、與她交往的花費，這些都有證據，她不是騙子。在酒店上班10多年，小姐最大的希望就是找到對的人，難道酒店小姐就應該被有錢人玩弄嗎？但吳男律師回應，是否涉詐欺應由法官認定。

方女說，認識吳男是在2年多前，當時吳男喜歡她，所以天天到店裡捧場，有幾次她因為血紅素降低，身體不舒服沒上班，吳男事後問起她時，擔心她的身體狀況，還要她去身體檢查，讓她覺得吳男跟一般客人不一樣，有一次吳男跟她說了一句「不上班沒關係，我（指吳男）養你」，讓她很感動，所以才答應跟吳男交往。

方與吳男交往的2年間，吳男除了每個月20萬的生活費，還送很多奢侈品，名牌包、手錶、轎車，甚至還出資想幫方女買房，在方女的認知中，銀行所有存款加起來，總金額約3千多萬，並不是快5千萬。方女認為這是吳男對她的彌補，畢竟吳男大她快30歲，還是有家室的富商，跟吳男在一起的期間，幾乎天天在家裡等吳男載她去幽會，足不出戶。

據了解，兩人交往不久，吳男得知方女父母還有房貸沒付完，給她500萬元替父母還房貸，差不多交往一年後，吳男又給她1千萬購屋基金，但當時方女想搬回台南住，所以吳男又帶她把錢存起來，在吳男認識新的女友後，兩人那陣子剛好常常吵架，去年2月間吳男給她200萬元分手費。

之後吳男告方女詐欺，起訴書指出，因為方女拿了吳男的500萬元，還了父母的房貸卻沒有把剩下的200多萬元還給吳男、還有1千萬購屋基金也沒拿來買房、200萬的分手費，吳男認為方女應該開店卻沒有開，三項「犯罪事實」讓檢方認為方女詐欺做出起訴處分。

方女強調，這些證據都有待查證，她有證據可以證明，強調她與吳男交往沒有騙錢，但是沒人願意聽她說。吳男委任律師對此回應，當事人認為，交往花費是方女一面之詞，是否有涉及詐欺，需要地院來認定。