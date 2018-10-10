獸父！把未成年女兒當酒店小姐 逼坐大腿襲胸指侵

2018-10-10 20:19

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕有7次酒後駕車前科的陳姓男子，酒後疑將未成年女兒小美美（化名）當成酒店小姐，硬是要女兒坐自己大腿「讓他舒服一下」，女兒不從，他竟強抱女兒坐大腿，指侵抽動多次，女兒尖叫喊痛，陳男竟稱「沒關係，慢慢就習慣了！」新竹地院依強制性交等罪判處獸父徒刑4年10月。

判決書指出，小美現年17歲，而陳男在小美3歲時就離婚，監護權約定由母親行使，但小美認為母親管教過嚴，2015年搬到父親住處。沒想到她才剛搬進去幾天，陳男就在房間裡撫摸她的胸部，小美出言制止，將父親的手撥開後離開。

2016年小美在祖母房間睡覺，陳男竟趁女兒熟睡之際，隔著衣服撫摸胸部，手接著伸進衣服內繼續襲胸、撫摸下體，最後竟將女兒褲子與內褲脫掉，舌舔下體。小美驚醒痛罵，「你幹嗎脫我褲子？變態喔！」父親這時才將頭抬起，小美趕緊衝進浴室沖洗。

事後小美在客廳玩手機，父親要她坐在大腿上「讓他舒服一下」，小美當場拒絕，陳男竟以手摸胸部，小美撥開痛罵，「你不覺得你這樣對自己女兒很變態嗎？」陳男竟回，「你是我女兒又沒關係！」

小美氣得大罵，「就算我是你女兒，這樣摸也很奇怪！」陳男又要女兒坐他大腿，小美再度拒絕，陳男這時火大，用力強拉女兒坐大腿，一手伸進衣服內，隔著內衣摸胸部，一手伸進內褲指侵，小美疼痛喊叫，陳男竟稱「沒關係，慢慢就習慣了！」手指還抽動兩三次才收手，小美憤而怒罵父親，躲進房間。

法官發現，陳男有多達7次酒駕前科，即使一次判得比一次更重，卻越喝越兇，2015年被逮時酒測值高達1.24，已是法定移送值0.25的5倍。

法官審酌陳男為小美生父，竟為滿足私慾，罔顧倫常，對親生女兒連續強制猥褻、乘機猥褻與強制性交，戕害幼女身心健康與成長發育，嚴重破壞家屬間感情，造成家庭間的傷害，判處徒刑4年10月。