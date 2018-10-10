KTV報案有人打架 所長到場尷尬：都是刑警...

2018-10-10 16:26

〔記者黃建華／高雄報導〕高市警紀再度出包！享溫馨KTV大寮旗艦店，上週六深夜打110報案：「店內有人拉扯打架！」林園警分局中庄派出所到場，才知是酒客為續攤與否爆發拉扯，店家誤為打架鬧事，但在場酒客有3人竟是偵查隊自家人，林園警分局督察組獲報展開調查，認為酒醉在公共場所爭執有損警譽，現朝兩人各記1支申誡的方向討論中。

本月6日晚間，林園警分局偵查隊陳姓（31歲）、郭姓（32歲）和陳姓偵查佐（32歲）等3人，幫一名在超商工作友人慶生，當晚7時下班後，郭姓偵查佐帶著從事美甲師的女友，約該名超商友人及1名超商男同事、2名在餐廳當服務生的男性朋友，8人一起到大寮享溫馨唱歌，一行人歡唱到翌日凌晨0時許，慶生友人告辭先離開。

席間喝醉的郭姓偵查佐刷卡結帳後，欲轉往他處續攤。但陳姓偵查佐（31歲）想回家休息，2人意見相左。郭男一時失控，在包廂外走道講話越來越大聲，陳男要郭男降低音量，兩人爆發拉扯，現場另名陳姓偵查佐（32歲）見狀趨前勸阻，KTV服務員誤以為酒客要打架，打電話到中庄派出所表示「有酒客要打架」。

所長劉進展與警員趕往處理，到場時現場已無爭執，但警網一見對方竟是偵查隊同仁，進一步詢問才知是酒後續攤問題起爭執。

中庄所長和警員確認拉扯過程中並沒外人介入，也無毀損店內物品，隨後致電偵查隊潘姓小隊長，「同仁在KTV有發生爭執，但已平息」，再由勸架的陳姓偵查佐陪同醉到癱軟的郭姓偵查佐搭計程車回家。

潘姓小隊長獲悉同仁衝突，從屏東住家趕往KTV，到場時，與郭姓偵查佐發生爭執的陳姓偵查佐向潘小隊長說明經過後，陳姓偵查佐搭小黃回家，潘小隊長則打電話向林園偵查隊長林耕宇回報此事。

郭姓、陳姓偵查佐，事後打職務報告向分局說明經過，行政處分現由督察組研議中。初步認為，3位同仁非勤務中飲酒、搭計程車離開KTV沒酒駕、慶生費用自己刷卡付帳、席間沒有利益牽扯的人士在場、地點非特種場所。除了酒醉在公共場所細故爭執有損警譽，沒有嚴重違紀情事，現朝兩人各記一支申誡的方向討論中。

此外，陳姓偵查佐日前就因個人因素，提出請調制服警員，此事發生後應會一併調整。

隊長林耕宇說，郭男的小組本周一值日，到班時有詢問郭男，為何與同組組員衝突。他回答，「自己完全沒印象」，但對於自己酒後失態與同仁發生衝突，感到十分抱歉。

偵查隊長林耕宇表示，郭姓同仁已離婚，育有一名4歲女兒，平日和年紀相仿且同組的2位陳姓同仁感情融洽。3人工作表現正常，彼此感情好得像兄弟一般。沒料這次竟因其中一人酒醉想續攤遭拒，演成互相拉扯的脫序戲碼。