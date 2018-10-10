單親貧母攜子燒炭2死1獲救 次子臉書：終於可以脫離這世界

2018-10-10 16:39

〔記者許倬勛／桃園報導〕住桃園市平鎮區廣豐街福壽11巷的王姓單親母親，9日深夜11點左右帶著13歲次子燒炭輕生，警方獲報趕抵時，發現母親及次子已明顯死亡，現場未留有遺書，長子則在另間房間獲救。據長子說，母親長期患有精神疾病，不堪經濟壓力，曾多次透露「一起走」的想法。

據指出，41歲王女與男友生下2子後，與男友家人相處不睦，10多年前帶著2子住在父親名下公寓，但王女精神狀況不佳，長期失業，親友偶爾會拿錢接濟，收入多靠16歲就讀夜校高一的長子半工半讀，每個月僅有2萬多元薪水，生活過得相當困頓，王女曾多次透露不如「一家一起走」。

警方9日深夜接到大兒子同學報案說，他接到同學簡訊寫說：「謝謝大家這幾年的陪伴」，驚覺事態有異，立刻打電話報警。警方抵達現場時，王母與次子躺在主臥室，已明顯死亡；長子則倒臥在自己房間床上，陷入昏迷，經救治後清醒過來，長子起初拒絕就醫，經警方勸說後由救護人員送往醫院治療，幸無大礙。

王女次子常在臉書上宣洩憤怒與負面情緒，9月27日下午貼文寫說，「終於可以脫離這個容不下我的世界了」，10月7日則寫下，「好啦！是時候該跟這個世界道別了！拜拜」，2則貼文都有人回應關心，但他都未回覆。

王女長子向警方透露，母親患有精神疾病，沒有工作，他年僅16歲，卻得扛起家計，不能像一般的青少年有正常的校園生活，讓他備感煎熬，當天雖得知母親要帶著弟弟一起走，但生活實在太苦，因此也不反對，只是默默回到自己房間，在意識模糊下傳訊息向同學道別。

長子被救回一命，校方得知消息後也說，等他到校上課後會加強心理輔導。社會局則說，已指派社工協助，為了防止意外，先將大兒子交由舅舅安置照顧。

鄰居說，王女鮮少與鄰居互動，2兄弟平時看起來也很正常，因此未多加留意，小孩何辜，發生這樣的憾事，令人唏噓。

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