起重機沿路漏油害騎士摔斷腿 司機無過失判無罪

2018-10-10 16:05

〔記者黃捷／台北報導〕何姓男子去年駕駛起重機，途中油管破損漏油，沒有及時發現，害後方12名機車騎士摔車。何男事後與11人和解，與另名鄧姓騎士調解破局，仍遭檢方依業過失傷害罪起訴，但士林地院認為，吊車油管太過複雜，司機無法一一檢查，既然車輛有定期保養，上路前沒有問題，何男就沒有過失，判決無罪。

何男去年5月23日上午11時許，開起重機從研究院路左轉忠孝東路，卻未發現油管破裂，沿途漏油，導致12名機車騎士摔車，郭姓騎士右腿骨折、膝蓋脫位，傷勢較重，其餘11人則僅受輕傷。

何男以數千至15萬元不等的金額，陸續與11人和解，但因鄧姓騎士醫療費用較高，雙方對於和解金一直沒有共識，鄧未撤告，檢察官遂依過失傷害罪起訴何男。

起訴指出，該起重機是從日本買來的中古車，車齡約30年，何男未依照原廠手冊保養，且該車為右邊駕駛，依「道路交通安全規範」需配備標識前導及後衛車輛隨行，若有後衛車輛定能及時發覺漏油，避免意外，但何男都沒比照辦理，顯有疏失。

法院開庭時，何男所屬公司的魏姓負責人證稱，因為油管太複雜，司機無法一一檢查，上路前只要確認油箱、水笴是否正常即可；負責保養的林姓修車工則說，油管外觀若無變化，無法預先判斷是否會漏油。

合議庭認為，雖然該車未依日本原廠手冊保養，但仍有依台灣法規定期送檢，既然油管不是在上路前就漏油，而是在中途破裂，何男就無過失。

此外，法規要求右駕車要有後衛車輛隨行，是為了在必要時，由後衛車代替打方向燈，防止車禍發生，並非為了查覺車輛是否漏油，何男雖然違規，但與漏油事故並無關聯，遂決判無罪。