誇張！女大生想甩網友糾纏 傳裸照想擺平自己GG了

2018-10-10 15:34

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹一名女大生為擺脫男網友糾纏，竟自拍裸照送對方，男網友因揪她吃飯遭拒，竟以公開裸照要脅，恫嚇「不知道什麼時候會發現你的裸照在哪個聊天室」，甚至也有網友傳裸照給她，讓女大生嚇得控對方恐嚇及妨害秘密罪嫌。檢方認，男子涉恐嚇罪嫌，依法起訴，但妨害秘密罪嫌因證據不足不起訴。

檢警調查，30歲的葉姓男子在網路群組認識戴姓女大生，葉男對戴女極有好感，戴女無法招架，甚至葉男要求戴女自拍裸照送給他當紀念，去年3月戴女為了擺脫糾纏，竟傳3張自拍裸照給對方。

裸照得手後，葉男3度向女大生表示將從台南到新竹找她一同吃飯看電影，卻遭戴女拒絕，葉男相當不爽。事後葉男將裸照回傳，宣稱「不知道什麼時候會發現你的裸照在哪個聊天室出現」、「一定會PO上去了」、「還是要等你畢業那天再送你一個禮物」等內容，讓戴女心生畏懼。

女大生事後得知，葉男將她的裸照傳給同好群組暱稱「莉莉」的網友，羞憤的戴女怒控葉男恐嚇、妨害秘密罪嫌。葉男到案後向檢警供稱只是跟她開玩笑，而且他也沒散布裸照，最主要裸照是對方主動傳給他的，不過檢方認葉男傳送訊息已涉恐嚇危安罪嫌，依法提起公訴。

另外戴女指控葉男將她的裸照，傳給名叫莉莉的網友，涉妨害秘密罪嫌，但檢方沒查到莉莉的真實身酚，無法傳喚到案說明，且無法認定葉男傳裸照給其他網友，況且也無法證明其他網友取得裸照來源就是葉男提供，因此認定妨害秘密部分罪證不足，不起訴結案。