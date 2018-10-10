不滿中風、重聽老翁電視音量大 縱火報復 惡鄰判6年4月

2018-10-10 14:36

〔記者黃建華／高雄報導〕鹽埕區某大樓8樓去年5月發生一起火災，幸虧鄰居及時撲滅火勢，造成70歲的林姓中風老翁吸入性嗆傷，警方事後查出是同棟大樓9樓的楊姓男住戶不滿8樓獨居的林翁電視音量太大，購買汽油縱火報復，楊男雖與林翁達成和解，高雄地院一審仍將楊男依殺人未遂罪判處6年4月。可上訴。

判決指出，獨居在鹽埕區某大樓8樓的林姓老翁因中風重聽，因此將電視聲音調高，詎料卻引發住8樓的楊姓男子不滿，認為電視音量干擾其睡眠，多次向林翁反應仍未獲改善，因而心生不滿。

2017年5月10日凌晨0時許，楊男又因林翁電視聲音太大而下樓要求林翁降低音量，但林翁降低音量後約1小時，又提高音量，楊男極度不滿，竟在於同日凌晨1時許，騎腳踏車至中華路與六合路口加油站，購買41元汽油，並分裝於2瓶空保特瓶內，折返到林翁住處門口，自 門縫倒入汽油流入屋內後，以打火機點燃，隨即返回住處 。

火勢延燒至大門及浴室前之塑膠地墊，屋內多處天花板及牆面受熱煙流輕微燻黑，林翁遭濃煙嗆醒，於逃生時受有左腳二度燙傷、一氧化碳 中毒及吸入性灼傷之傷害。

幸經鄰居朱男發現火勢，呼叫鄰居鄭男並撥打119，鄭男並持水桶撲滅火勢，方未釀成該住宅重大災損及人員死亡。

警方獲報到場，調閱現場監視器後發覺楊男涉嫌縱火，持法院搜索票起獲縱火的打火機等證物，循線查悉上情。

案經林翁提告，經檢方將楊男依縱火及殺人未遂等罪嫌起訴。

高雄地院審理時，楊男否認有殺人犯意，還辯稱火勢很容易就撲滅，但坦承知道林姓老翁中風、行動不便，楊男並於法院審理時和林姓老翁達成和解。

不過，合議庭認為楊男僅因鄰居電視音量太大就縱火，惡性非輕，仍將他依殺人未遂罪判處6年4月。可上訴。