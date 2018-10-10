法院認證！ 批洗版的藍民蠢蛋、無知，無罪！

2018-10-10 14:25

〔記者張瑞楨／台中報導〕 東奧正名行動小組執行委員朱孟庠，2016年撰寫「除去殖民符碼，展現臺灣國家的文化認同」評論文章，並轉載於自己的臉書，引來政治立場傾向藍營的張姓男子不滿，於朱女的臉書留言質疑，曾任國代與李登輝民主協會理事的醫師許龍俊，回擊張男「既蠢又無知」、「現丑（醜）」、「蠢蛋」，張男怒告妨害名譽罪，法官卻認為，許男言詞或許激烈，導致張男不快，卻屬於發表政治、歷史立場的言論自由範圍，據此判決無罪確定。

判決書指出，朱女在「民報」撰寫上述文章，並轉載於自己臉書，張男卻留言批評質疑，亦即俗稱的「洗版」，甚至對文章內「日治」等用詞亦有意見，醫師許龍俊與朱女有交情，他勸朱女將意識型態相左者封鎖或刪除朋友，不要回應挑釁，「是浪費時間，這種人就是來洗版、找麻煩的，最好的方式就是刪除這種人，不要降低自己品味」。

不過，朱女仍持續回應張男，雙方你來我往，許男受不了，在朱女的臉書中回應張男，「應該有讀過臺灣史吧。日治就是日治，不叫日治，要怎麼叫？能說國民黨執政時期叫國佔或國據時期嗎？」，「吃國民黨屎觀長大的某些臺灣人，是既蠢又無知的可憐，圓仔花嘸知自己醜，喜歡四處去跑跳現丑（醜），就像馬英九，洪秀柱一樣，不過現階段中國政府，最喜歡這種蔣朝的愚民教育出來的蠢蛋」。

張男認為，「既蠢又無知」、「圓仔花嘸知自己醜」、「喜歡四處去跑跳現丑（醜）」、「蠢蛋」是辱罵他，進而提起告訴，許男則於南投地院審理時指稱，上述之語是形容「洗版」的人，不是針對張男一人。

南投地院法官卻認為，此案源於雙方對政治評論文章的見解不同，許男對張男的言論予以反擊，「蠢蛋」、「既蠢又無知」等詞，雖有智力低下、遲鈍、不能辨別事物等意涵，「圓仔花嘸知自己醜」、「喜歡四處去跑跳現丑（醜）」，亦指人不知自己短處而到處炫耀，惹人訕笑之意，但上述用語於現時今日，也成為社會大眾使用頻繁的口頭禪或發語詞，除詈罵（惡言罵人）以外，也可廣泛用於指涉事情不合常理、或無由的情緒反應，甚至用於友人間的嬉鬧，不必然會有負面意義。

法官強調，言論自由是一種「表達的自由」，許男縱使言詞激烈而有失允當，讓張男感到不快，但許男本意與最終目的，並非妨害張男的名譽，許男是針對張男所屬政治立場的留言，做出抽象的負面評價，屬於「意見表達」的言論自由範疇，動輒對這類似言論冠以刑責，將衍生「噤聲取代討論」後果，妨礙言論自由與追求真理、促進民主的功能，據此判決無罪，檢方上訴二審，台中高分院見解與一審相似，駁回上訴，全案確定。