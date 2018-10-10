闖紅燈肇逃竟稱暴衝，兩義勇騎士打臉。（記者蔡彰盛攝）

2018-10-10 14:08

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹24歲彭姓男子，去年4月開車闖紅燈撞到騎士，彭男心虛肇事加速逃逸，被2名目擊機車騎士包夾追捕，最後車子爆胎才停車。彭男聲稱爆衝煞不住，不過2證人打臉，均證稱他肇事逃逸，且車廠也證明他的車不是暴衝，法官審酌他原本要賠償60萬元，事後拒不履行，態度不佳，又飭詞狡辯，因此依肇事逃逸罪判1年半，過失傷害罪判4月。

判決書指出，彭姓男子去年4月30日開車在慈雲路、公道五路間，見紅燈已亮仍貿然闖紅燈，撞上林姓騎士，造成林男受傷。他竟開車加速離開。陳姓、裘姓2名機車騎士見義勇為，從後追趕近1公里，彭男因爆胎才停車。其中裘姓男子騎機車載著妻子及小孩，仍尾隨對方車子追趕，最後他的車子壞了才停下。

彭男坦承有撞傷人，但否認肇事逃逸。他聲稱碰撞後，但車子檔位從D檔跳到L檔，右腳卡在煞車及油門中間，車子爆衝失控，才沒留在現場，而他為了閃一個機車騎士，輪胎被卡死，才硬轉方向盤，沒撞到其他人。

法官調查，彭男心智正常，肇事後稍停片刻，即加速逃離，甚至闖越數個紅燈；陳姓騎士證稱，當時看到車禍，彭男加速跑掉，他就追趕對方，有跟他說你撞到人知道嗎？對方看了一下，又催油門開走車子，後來車子不動了，才停下來。載著妻小追趕的裘姓騎士也說，當時追到對方時，有大聲問「你撞到人了，為何要跑掉」，結果對方口氣不好，還質疑他。

法官認為，2名證人與彭男無仇，且肇事後才追攔，無誣陷被告的必要，2騎士共2度攔停成功，相隔距離已近1公里遠，已有肇事逃逸的事實。被告辯稱，因車子爆衝導致停不住，但車廠證明並沒有暴衝，打臉被告。

法官審酌，被告闖紅燈發生車禍，被告過失程度重大，且肇事後也未提供傷者救護義務，實不足取，雖曾以60萬和解，但至今均未付款，法官認彭男有工作能力，卻不履行承諾拒不付錢，態度不佳，因此依過失傷害罪判4個月，易科罰金12萬，肇事逃逸罪1年6個月，不得易科罰金。