雙載機車闖紅燈撞轎車 騎士重傷昏迷急救

宜蘭市黎明二路與環市東路路口，今上午發生一起車禍，導致3人受傷。（記者林敬倫翻攝）

2018-10-10 14:06

［記者林敬倫／宜蘭報導］今上午11點17分，王姓男子騎乘的機車疑似在宜蘭市黎明二路與環市東路口闖紅燈，撞上從幹線出路口準備左轉的自小客車側門，撞擊力道之大，小客車副駕駛座側門嚴重變形，王男機車還一度冒出火花，自己也身受重傷，一度無生命跡象，經救護人員搶救後恢復心跳，因腦出血昏迷指數3，轉往台北醫學大學附設醫院就診。

18歲王姓男子載著17歲陳姓友人今上午行經宜蘭市環市東路，抵達環市東路與黎明路路口時，王男疑似闖紅燈，撞上由54歲何姓男子駕駛的自小客車副駕駛座車門，撞擊力道強大，導致自小客車副駕車門嚴重變形，副駕的何男女兒頭部挫傷，但意識清楚，何男本人則未有受傷。

不過，騎車機車的王姓男子，除機車車頭破裂損壞，零件四散外，車頭還一度冒出濃煙，所幸附近民眾立即拿滅火器滅火，火勢並未擴大，王男當下則失去意識，無生命跡象，經消防人員到場施CPR後及AED電擊有恢復心跳，送往陽大附醫急救，經醫院搶救後，王男昏迷指數只有3，有腦出血的情況，院方評估後，將王男轉送台北醫學大學附設醫院開刀治療，王男家屬到場心急如焚，陪同前往台北就醫。

至於王男後座載的陳姓女子，手腳多處擦傷，腰部疼痛，但意識清楚，無生命危險；何男到警局製作筆錄時指出，他從支線出來後是綠燈，沒想到剛出路口就被撞上，當下受到嚴重驚嚇；警方指出，根據行車紀錄器畫面，確認是因王男騎乘機車闖紅燈，才導致意外發生，詳細肇責，還需經調查後進一步釐清。

宜蘭市黎明二路與環市東路路口，今上午11點17分，一部機車與自小客車發生車禍，男機車騎士一度無生命跡象。（記者林敬倫翻攝）