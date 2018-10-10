撞到人對方4天後猝死 檢方認定肇事者無責

2018-10-10 14:08

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹蔣姓男子去年6月撞傷陳姓男子，造成手腳受傷，4天後原本活跳跳的陳男卻突然暴斃，陳妻認是車禍撞到頭導致丈夫死亡。不過檢方依相關證詞及解剖報告，確認陳男是心血管疾病導致死亡，與車禍無關，蔣男僅涉過失傷害罪嫌。新竹地院依過失傷害罪判蔣男2月徒刑。

判決書指出，50歲的蔣男去年6月5日早上開車行經竹北博愛街、光明三路時，暫停在禁止臨時停車區，後方的陳姓機車騎士行經，來不及反應撞上蔣男的車子左前方，造成人車倒地，導致陳男手腳大面積擦挫傷。

陳男6月8日突然在家陷入昏迷，隔天下午死亡。陳妻認為先生死亡是車禍撞擊到頭部有關，一口認定蔣男肇事導致，怒控過失致死。不過，檢方調查結果認定陳男死亡是病死，與車禍無關。

檢方調查，陳男發生車禍是左手腳大面積擦傷，自行前往診所看診，6月8日再送到東元醫院急救，隔天下午中樞衰竭急救無效死亡。而被害人在警詢筆錄時，僅提及自已手腳受傷，沒有提到頭部傷，且溫姓證人也證稱被害人當下說手腳有擦傷，意識清楚，加上解剖確認死因是生前高血壓自發性腦幹性出血致死，時間上與車禍沒有連續，且死者也沒有明顯頭部外傷，確認死因是病死，認定蔣男僅涉過失致死罪嫌，因而以過失傷害罪嫌起訴。

新竹法官認為，蔣男開車應遵守交通規則，在設有禁止臨時停車、行人穿越道不得臨時停車，且車子起動前應讓行進中的車輛先走，而疏於注意發生車禍，造成被害人受傷，審酌被告事後坦承犯行，但至今仍未與被害人家屬和解，獲得告訴人諒解，依過失傷害罪判2個月，易科罰金6萬元。