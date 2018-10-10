台東搜救犬「健康」緊盯電腦 賣萌為自己催票

台東縣消防局搜救犬「健康」坐在電腦前賣萌催選票。（記者王秀亭攝）

2018-10-10 13:41

［記者王秀亭／台東報導］內政部消防署舉辦「全國消防人員競技大賽」，首度為帥氣又吸睛的搜救犬，舉辦網路票選，11號選手「健康」代表台東縣消防局參賽，為衝高票數，縣消防局應景地讓健康持國旗祝「雙十國慶，健康快樂」，還緊盯電腦賣萌盯選票，可愛模樣讓不少民眾每天都上網投票衝第一。

為幫忙「健康」衝人氣，台東縣消防局台東大隊發揮創意，連日來推出多張KUSO照片，有「健康」在勤前教育時，召集消防隊員們開催票會議，還有健康看著筆電、划滑鼠、盯選票，今天國慶日，則嘴咬國旗英挺地站在消防車前，祝國家生日，萌樣引發迴響，截至昨日票數首度站上第一名。

代表台東縣消防局的5歲拉布拉多犬「健康」，是台東縣第一批搜救犬，具有國際搜救犬組織瓦礫堆倒塌建物高級搜救犬認證（IRO RH-TB），曾參與台南、花蓮大地震救援行動，分別發現生還者，花蓮大地震第一名生還者便是靠著「健康」善於搜尋而發現。

「搜救犬網路票選活動」持續至20日，縣消防局台東大隊副大隊長吳寶龍說，16位選手只有台東的健康及屏東縣的搜救犬非來自六都，台東縣人口少，如何動員，人數都比不上六都多，台東縣消防局、義消、婦宣隊全力催票，連縣長黃健庭也幫忙PO網力挺，「健康」的票數從第七名一路攀爬，離投票截止日還有10天，盼大家可以每天一票，讓11號「健康」持續保持第一名，投票網址。