男被告性侵判無罪 法院指女方這些反應不合理…

2018-10-10 13:08

〔記者黃捷／台北報導〕台北市一名女子多多（化名），指控劉姓友人趁借住她家的機會，不顧家中還有其他人，在廁所熊抱性侵她，並提出劉男道歉訊息為證，但士林地院勘驗訊息內容，認為劇情比較像兩人發生性關係曝光後，多多被男友提分手，才氣得提告，劉男性侵罪證不足，判他無罪。

多多指控，她去年因故借住劉男家，8月29日晚上喝了點酒，劉男在客廳對她毛手毛腳，因剛好生理期來，身體不舒服頭有點暈，她趕緊躲進房間，後來進廁所換衛生棉，劉男突然衝進廁所熊抱她，用生殖器摩擦她下體，並強吻嘴、脖子，她推不開劉男，隨後被硬上得逞，到她掙脫逃離，整個過程約1分鐘。

多多說，她沒有當天報案，是因為想私下和解，後來雙方無法談妥，劉男還跟她男友說是她主動誘惑，兩人有曖昧關係，劉男女友還罵她「破麻」，她才會氣得報警。

但對於性侵過程的細節，多多在警局、地檢署及法院的供詞前後不一，一下說廁所有鎖門被撬開、劉男邊抱她邊脫褲、有射精，一下又說門沒鎖、劉男先脫褲再進門抱她、沒射精，合議庭認為指控內容有瑕疵。

此外，事發當下家中還有劉男母親、姊姊、姊夫及小孩，可輕易求救，多多不但沒求救，事發後還回到房間睡到隔天上午10點，才與男友聯繫，當時也未提及遭性侵一事，不合常理。

多多男友則證稱，多多從未向他提起此事，反而是劉男告訴他與多多發生過2次性關係，覺得對不起他，他無法接受才會提分手。

合議庭勘驗多多與劉男的訊息內容，發現多多曾傳：「你可以破壞我跟阿勛（男友），那我也可以讓你老婆沒有你...」「那邊講好，私底下就暗我？」等語，顯然是多多泣訴劉男把兩人性交一事曝光，害她分手的傷痛及悲憤，因此無足夠證據認定劉男性侵，遂判無罪。