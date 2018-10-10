「歹路母湯行！」 男子吸毒辯紓壓

2018-10-10 12:39

〔記者黃建華／高雄報導〕一名林姓男子昨在六合二路上，看到警察神色慌張，警方將他攔下盤查，赫見是毒品列管人口，林男原佯裝講電話想藉機跑掉，卻跑不成，自知法網難逃，最後自己掏出安毒2小包，辯稱「吸毒紓壓，卻一碰就戒不掉。」警方勸他紓壓的管道很多，千萬別碰毒品，訊後將他移送法辦。

新興分局前金分駐所便衣巡邏同仁於六合二路附近見一名男子走在路上交通違規，於是便上前予以盤查，經查該名林姓男子（26歲，有毒品前科）為毒品治安顧慮人口。

警方盤查過程中，林男一度語無倫次，並假裝拿起手機要講電話藉故想離開，但眼看跑不掉，林嫌便主動從短褲中左邊口袋中交付安非他命2包（含袋重0.74公克），並坦承該毒品為其所有。

警方將林嫌帶返所偵辦時，林嫌稱接觸毒品是因好奇心作祟且當時正逢心情低落，有朋友向林嫌供稱吸食毒品能夠忘卻煩惱，林嫌想說倒不如試試看，沒想到一試就戒不掉，警方也勸林嫌「歹路母湯行！」。

林嫌表示經過這次的事情後一定會痛改前非，但林嫌施用及持有毒品仍然屬實，全案依毒品危害防制條例送辦。

警方表示，紓壓的管道有千百種，最要不得的就是吸毒，不僅傷身更傷神，在此也呼籲新型態的毒品開始以不同造型的外表出現，為引誘青少年吸毒，毒犯會將如K他命、喵喵、安非他命等粉狀毒品混合搖頭丸粉末，裝入茶包、咖啡包後再重新密封販賣，且包裝上多樣新潮的花樣，也會吸引不知情者購買！一失足成千古恨，毒品千萬不可嘗試，更切勿以身試法，警方亦會持續強力掃蕩毒品，維護民眾生活環境安全。

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