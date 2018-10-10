錢還完了繼續討 惡男連犯多案判關2年3月

2018-10-10 12:42

〔記者吳昇儒／基隆報導〕男子陳順凱前年底曾借3萬元給林姓男子，林男已將本金利息還清，與陳男無瓜葛。陳男卻因缺錢花用，將林男約出，強押他簽下20萬元本票。去年2月，陳男為幫朋友討11萬元債務，找小弟押走吳姓男子，加碼簽下13萬元本票。警方追捕陳男時，他竟衝撞警車。基隆地方法院審理後，認定陳男觸犯恐嚇取財等罪，判處2年3月。

檢警調查，陳順凱自稱是天道盟同心會分支成員，夥同6名小弟成立「財神企業公司」專門替地下錢莊及債務人討債，在基隆犯下多起案件。

去年2月7日陳男明知林男已將欠款、利息都還清，為了再向他討錢，竟一人飾兩角，自稱是陳順凱弟弟「小宇」向林男表示，陳是被他出賣才被抓到地檢署，大家籌了20萬元交保金，要求負責支付。

陳男將人約出後，小弟們在超商內強逼林男簽下20萬元本票，同行的詹姓小弟還嗆聲說：「用20萬換你的自由很值得」，事後登門討債，把林男住處大門砸破，並留下字條「後果自負」。

同年月8日，陳男的林姓女友人因為被吳姓前男友積欠11萬元債務，找陳幫忙，約出吳男談判，出言恐嚇，強逼吳男簽下11萬元、2萬元本票，還押吳男去唱歌、吃早餐甚至拍照留存，營造出雙方是好友的假象，企圖掩飾妨害自由罪行，再把他帶回住處看管。吳男趁隙請友人幫忙報警才獲釋。

去年5月，警方追捕陳男時，他不但不配合還開車衝撞，最後被壓制在地，帶回偵訊。

法官審理時陳男否認犯行，並宣稱是受人之託跟吳男討債，對方表示會請母親隔日起床後出面處理，才會相約歡唱、吃早餐，等人出面處理，沒有強押他；林男簽本票的部分，是他自願幫忙，沒有強迫。

法官認為，陳男所說均為卸責之詞，妨害自由部分判處有期徒刑11月、恐嚇取財部分判處1年，另妨害公務執行部分，判處9月，應執行2年3月；其他小弟則判處4個月到1年4月不等徒刑。