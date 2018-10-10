二等兵嗆營長被判2月 軍士官嘆：以後很難帶兵...

2018-10-10 12:30

〔記者黃建華／高雄報導〕如此軍紀令人搖頭！陸軍南區專長訓練中心今年5月18日集合時，有2名19歲的二等兵抗命不著軍裝參加集合，被叫到營長室訊問為何不參加集合？其中1名阿兵哥還嗆葉姓中校營長：「你試試看，我又不是沒被關過！」旋即逕自返回寢室睡覺，經憲兵隊送辦，高雄地院一審僅依陸海空軍法抗命罪將目前已退伍的2人各判刑2月，如易科罰金各6萬元。可上訴。

對於軍中抗命還言語犯上，法院如此輕判，且易科罰金6萬元就沒事，有基層軍士官聞訊搖頭慨歎：「以後恐怕很難帶兵。」

判決指出，被告林姓、蔡姓2人均於2018年1月30日入伍服役（已於5月31日退伍），2人於陸軍南區專長訓練中心（位於鳳山區陸軍官校）第四營營部連擔任二等兵。林、蔡2人明知不得違抗部隊長官職權範圍內所下達與軍事有關之命令，應隨同部隊實施各項軍事訓練，竟於今年5月18日上午8時，第四營部隊集合進行人員清查、準備操課時，仍穿著拖鞋及運動服待在營舍，拒絕著正式服裝集合，葉姓中校營長先命黃姓中尉輔導長前往轉達林、蔡2人著裝並出營舍外集合之軍事命令後，林、蔡竟抗命未依葉姓營長下達的軍事命令著裝出外集合，後來葉姓營長命幹部將林、蔡2人帶往營長室前。

葉姓營長問林男為何不著裝集合，林回稱：「為什麼我要穿布鞋，我在家都是穿拖鞋」、「我也不是沒有被關過」等語，旋又逕自回寢室睡覺，違抗營長下達集合之軍事命令。經憲兵指揮部屏東憲兵隊報告檢方偵辦起訴。

林、蔡2人於偵訊時坦承抗命不參加部隊集合，涉嫌違反陸海空軍法的抗命罪。至於被告林男向葉姓營長嗆：「你試試看啊，我又不是沒有被關過」等語，另涉有陸海空軍刑法之對長官恐嚇罪嫌。

但法院審理認為，林男所為，並未有加害葉姓營長的言詞，葉於偵訊時亦表示：沒有心生畏懼。法官據此認為尚難論以被告有恐嚇長官罪嫌。

簡易庭最後僅依陸海空軍法抗命罪判林、蔡2人有期徒刑各2個月，如易科罰金以1千元折算1日。全案可上訴。