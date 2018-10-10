1年內瘋狂A走630萬禮券 微風工讀生GG了...

劉女用禮券買哀鳳示意圖。（本報製圖）

2018-10-10 13:28

〔即時新聞／綜合報導〕微風信義店一名22歲劉姓女工讀生，發現內部管理漏洞，自2016年起1年內侵吞總市值630萬元的上萬張500元禮券，還將禮券拿去買iPhone變賣銷贓，事發後被台北地檢署依業務侵占罪起訴，台北地院日前依業務侵占罪判劉女2年徒刑，緩刑5年。

劉女2015年進入微風信義擔任工讀生，2016年趁滿萬送千促銷活動，竟利用發放禮券機會，1年內陸續侵吞市價達630萬元的禮券，隨後大量購買iPhone手機變現，直到2016年12月底，微風內部查帳發現禮券數量出現鉅額短少，且總公司回收的禮券中，有大批未登錄條碼的禮券，才發現有內鬼，向警方報案。

劉女被抓後，向警方辯稱禮券是朋友贈送，但她無法交代友人身分，經警方追問，才改口承認偷拿，將剩下的240多萬元禮券歸還。微風信義在事發後表示，一切進入司法程序，不便評論。

根據《蘋果》報導，劉女先與微風達成和解，已先還了240萬元，另外為動用的40多萬元禮券也歸還給微風，剩餘的350多萬元則允諾分期償還。台北地院依業務侵占罪對劉女判2年徒刑，但考量劉女沒有前科，給予緩刑5年。