吸毒藏槍、彈又違規停車 警盤查妄想「屎遁」

楊男妄想屎遁，他宣稱槍彈是已故朋友生前寄放。（記者張瑞楨翻攝）

2018-10-10 12:11

〔記者張瑞楨／台中報導〕「我腹肚痛，想拉屎」，台中市從事殯葬業的26歲楊姓男子，汽車違規併排停車被中市警局保安警察大隊第一中隊盤查，他企圖使出「屎遁」，卻被員警聞到吸毒的臭味，進一步在車內查獲阿根廷制式手槍與15顆子彈，楊男宣稱是已經死亡的友人生前寄放，他想拿到山上去丟，卻沒想到併排停車被盤查，直呼「倒楣」、「有夠衰」。

中市政府警察局保安警察大隊第一中隊小隊長陳峻玉等4名員警，上週五下午巡邏至西屯區大墩路，發現一輛自小客車併排停車，員警趨前盤查，車內駕駛楊男（毒品、傷害、妨害自由前科）立即下車說，「很不好意思，我違停，我肚子很痛想要拉屎」，不料，楊男打開車門時，車內飄出吸食K他命的臭味，員警詢問楊男是否吸食K他命，楊男卻不斷向員警說「肚子痛要拉屎」。

員警懷疑楊男企圖「屎遁」，將楊男帶回警局內上廁所，上廁所過程中，楊男不斷拖延時間，員警懷疑一定有問題，遂主動告知楊男車上若有其他違禁品，請取出交給警方，楊男自知法網難逃，遂主動拿出BERSA（阿根廷製）制式手槍1枝，子彈15顆，他宣稱是蔡姓男子留下，蔡男因槍擊案已過世，他原本打算案發當天，把槍枝及子彈拿到山上丟棄，沒想到卻被警方查獲，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例罪嫌移送法辦，並持續深入擴大追查非法槍彈來源。

楊男坦承吸毒，手槍子彈則是已故朋友寄放。（記者張瑞楨翻攝）

警方於車內查獲手槍與子彈。（記者張瑞楨翻攝）