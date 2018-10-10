住警器不是有裝就好！ 消防局長親自教你怎麼用

新北市消防局長黃德清與第六大隊長鄭向晃一同前往轄區民眾住處，查看住警器安裝的情形（記者吳昇儒翻攝）

2018-10-10 11:12

〔記者吳昇儒／新北報導〕近年來新北市5樓以下公寓住宅火災造成多人傷亡，突顯住宅用火災警報器的重要性，在火場中任何一點時間都可能是保命關鍵。住警器在火災發生時，即時示警可增加逃生時間。有些民眾卻誤以為，只要裝了就有用，電池仍需定期更換。新北市消防局長黃德清9日特別前往平溪、雙溪地區，了解民眾使用狀況，並告知大家正確使用方式。

局長黃德清表示，「住警器」能偵測出異常溫度或煙霧，進而發出聲響，使住戶能於火災發生初期即時警覺，並進行火災應變及避難行動，降低住宅火警人命傷亡；107年新北市轄內已有10件因裝設住警器而免於「小火災變大禍」的案例，更突顯住警器的意義與重要性，也希望民眾能自主安裝，達到每戶至少一個住警器的目標。

推廣的隊員也表示，許多民眾都以為住警器只要裝上去，就會警示，卻忽略了住警器也需要定期換電池，甚至有民眾不知道住警器嗶嗶嗶響的時候，就要注意屋內是否已經有東西起火，所以在挑選住警器時，一定要了解住警器的警示音為何，如果擔心家中獨居長輩聽不懂，可以挑選講台、國語的住警器，較為安全。