一票500元 嘉義中埔查獲一賄選案

2018-10-10 10:13

〔記者曾迺強／嘉義報導〕嘉義縣中埔鄉陳姓鄉民代表參選人，上月涉嫌以每票500元賄選，檢警調歷經多日蒐證，昨（9）日帶回陳某等4人，全案仍持續追查偵辦。

嘉義地檢署接獲情資，指陳某9月分別至熟識的選民住處，以每票500元行賄，檢察官陳志川昨天指揮嘉義縣警察局刑事警察大隊、中埔警分局、調查局嘉義縣調查站，帶回陳姓鄉代參選人及3名選民偵訊。

檢方漏夜訊問後，認為陳某違反「公職人員選舉罷免法」第99條第1項對有投票權人期約及交付賄賂罪嫌重大，但無羈押必要，以5萬元具保；另3名選民各以1萬元具保。